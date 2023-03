Reitverein und Gemeinderäte haben Redebedarf

Willi Ostler mit Wallach „Don Corleone“ (2016): Durch den erwarteten Verlust an Koppelflächen sieht der Vorsitzende den Reitverein Würmtal in der Existenz bedroht und sucht das Gespräch mit dem Gemeinderat. © Dagmar Rutt

Wenn die Gräfelfinger Gemeinderäte am Freitagnachmittag zum Krisengespräch beim Reitverein Würmtal am Neurieder Weg zu Gast sind, gibt es einiges zu klären. Es geht um Koppelflächen, Geothermie – und Geld.

Gräfelfing – Zwischen einer großen Mehrheit im Gräfelfinger Gemeinderat und dem örtlichen Reitverein Würmtal herrscht dicke Luft. Und das nicht erst seit kurzem. Es hat sich etwas aufgestaut. Schon in den letzten Jahren gab es zunehmend lauteres Murren, wenn der Fachausschuss die teils happigen Zuschussanträge des Reitvereins zähneknirschend billigte. 90 000 Euro für zwei Schulpferde, einen Radlader und Mistkulis, 200 000 Euro für eine Mistlege, 138 000 Euro für Paddock-Boxen. Und in diesem Jahr sollten es 100 000 Euro für eine Führanlage und 15 000 Euro für ein weiteres Schulpferd sein. Die Gemeinderäte willigten wiederholt unter der Prämisse ein, dass die Pferde auch für therapeutisches Reiten, Voltigieren und Jugendarbeit eingesetzt würden. Das sahen sie nun nicht in erwartetem Umfang umgesetzt, vermissten Zahlen, Informationen – und lehnten in der Sitzung des Ausschusses für soziale Angelegenheiten, Schul-, Kultur- und Sportfragen den Zuschussantrag ab. Dafür stimmte lediglich Bürgermeister Peter Köstler.

Der Reitverein begründete die Paddock-Boxen und die beantragte Führanlage mit dem erwarteten Verlust der Koppelflächen im Osten am Neurieder Weg, auf denen die Geothermie-Bohrung der Gemeinde stattfinden soll. Eine Führanlage sei eine Möglichkeit, den Pferden auf weniger Fläche regelmäßige Bewegung zukommen zu lassen.

Lion Buro (IGG) sagte: „Die spielen die Opferkarte, das finde ich überzogen.“ Der Verein habe in den letzten Jahren von der Gemeinde viel Geld bekommen, und es höre nicht auf. Statt einer Führanlage sollten sich die Vereinsmitglieder „um die Pferde kümmern“. Er sehe nicht ein, „wohlhabenden Gräfelfingern noch mehr zuzuschieben“. Dass ein Schulpferd erkrankt sei und ersetzt werden solle, sehe er ein; dem Zuschuss von 15 000 Euro dafür könne er zustimmen.

Katharina Weber (Grüne) erinnerte, das Gremium habe die Zuschüsse schon letztes mal „kritisch“ gesehen. Weber: „Mehrere Punkte irritieren.“ Die Summen seien in den letzten Jahren hoch gewesen, dabei seien nur knapp ein Drittel der 340 Vereinsmitglieder Gräfelfinger – „eine kleine Gruppe“. Zudem habe der Verein einen Jahresüberschuss von 103 000 Euro erwirtschaftet.

Sabine Müllauer (SPD) hinterfragte die vom Verein angeführten drei Krankheitsfälle bei den Schulpferden. Außerdem erinnerte sie, dass eines davon für therapeutisches Reiten zur Verfügung stehen sollte. Bürgermeister Peter Köstler sagte, dieses Angebot finde aktuell nicht statt, weil das Personal dafür fehle. Sabine Müllauer: „Die Plausibilität fehlt.“ Der Verein müsse den Gemeinderat „mehr mitnehmen“ und besser informieren. Zudem sei der Verein teuer, die Zugangshürden zu hoch für Reitanfänger.

Jürgen Evers (Grüne) vermisste ebenfalls „genauere Zahlen und Begründungen“, sah es aber auch grundsätzlich kritisch, „mit sehr hohen Summen einen elitären Sport für wenige Gräfelfinger zu unterstützen“.

Auf Merkur-Anfrage sagte Bürgermeister Peter Köstler, er stehe in einem „guten, regelmäßigen Austausch“ mit dem Vorstand des Reitvereins unter dem Vorsitzenden Willi Ostler. Der Reitverein werde während der Geothermie-Bohrung deutliche Einschränkungen bei der Koppelfläche haben, danach dauerhaft eine geringere Einschränkung. Die Gemeinde habe allerdings auch diesbezüglich schon viel geholfen, etwa beim Umbau des Springplatzes zu weiteren Paddock-Flächen. Er stehe „immer gerne auf der Seite der Vereine“, doch habe er auch viel Verständnis für die Bedenken der Gemeinderäte. Peter Köstler: „Es ist nicht Sache der Gemeinde zu entscheiden, wer welchen Sport betreibt. Aber der Reitsport ist aufwendig, braucht viel Geld und Flächen.“

Willi Ostler sagte im Merkur-Gespräch am Dienstag, er fürchte um den Fortbestand des Reitvereins Würmtal. „Wir sind teilweise in der Existenz bedroht. Wenn wir zu viel Koppelfläche verlieren, ist es schwer, diesen wunderbaren Reitverein, der ein großer Wert und Gewinn für die ganze Gegend ist, weiter zu betreiben.“

Das Geothermie-Projekt an sich finde er „vernünftig“. Allerdings: „Wir müssen Lösungen für Ersatzflächen finden, und zwar in unmittelbarem Zusammenhang mit unserem Vereinsgelände.“ Dass die weit fortgeschrittenen Planungen für die Geothermie-Bohrung noch einmal durch einen Standortwechsel aufgehoben werden, darf als ausgeschlossen gelten.

Der Verein beherbergt in seinen Stallungen und auf den Koppeln derzeit 67 Pferde; die meisten von ihnen sind Einstellpferde, 15 gehören dem Verein. Ohne Einstellpferde sei so ein Verein überhaupt nicht zu finanzieren, so Willi Ostler. Den Vorwurf der Gemeinderäte, Jugendarbeit, therapeutisches Reiten und Voltigieren kämen zu kurz, weist der Vorsitzende zurück. Das therapeutische Reiten habe der Verein tatsächlich einstellen müssen. „Die Partner, die das bei uns gemacht haben, sind mit der durch Corona erzwungenen Pause nicht zurecht gekommen und haben aufgegeben und beleidigt gekündigt“, sagt Ostler.

Die anderen beiden Bereiche würden allerdings höchst aktiv und erfolgreich betrieben. Willi Ostler: „Beim Voltigieren haben wir über 50 Kinder, die diesem Sport bei uns nachgehen.“ Und das Reiten erlernen würden derzeit über 100 Reitschüler beim Reitverein Würmtal.