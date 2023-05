Rohbau für Sporthalle steht

Von: Martin Schullerus

Die Strukturen werden langsam erkennbar: Der Blick von oben zeigt den Boden des künftigen Schwimmbads, das ein Edelstahl-Becken erhält. Foto: Doll/Gemeinde Gräfelfing © Doll/Gemeinde Gräfelfing

Das derzeit größte Bauprojekt im Würmtal hat einen ersten Meilenstein erreicht: Anderthalb Jahre nach dem Spatenstich ist bei der Schwimm- und Dreifeldsporthalle, die am Gräfelinger Schulcampus aus dem Boden wächst, der Rohbau beendet.

Gräfelfing – „Ab heute drei Jahre, und daran lassen wir uns messen.“ Das hatte Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler beim Spatenstich im Oktober 2021 postuliert. Seither tickt die Uhr, auch wenn es beim Sporthallenbau um keinen Wettbewerb geht. Und manchmal war das Ticken recht laut. Etwa, als im Sommer 2022 die Großbaustelle für mehrere Monate ruhte, weil die ursprüngliche Rohbaufirma die Preise in der Krise nicht halten konnte. Schließlich übernahm Riedel Bau aus Pasing, und das Projekt nahm im August vorigen Jahres wieder Fahrt auf.

Seither lief alles wie am Schnürchen. Das ausgefeilte Sicherheitskonzept bewährt sich; um die Adalbert-Stifter-Straße nicht zu belasten, auf der täglich Hunderte Schüler unterwegs sind, ist die Baustelle in diese Richtung praktisch abgeschottet und wird über eine eigens verlegte Zufahrt von der Lochhamer Straße durch das Wäldchen von Norden erschlossen. Nun steht viel Beton in der Landschaft, doch das ist ein Zwischenstadium, das sehr bald überwunden sein sollte: Nur das Untergeschoss beispielsweise mit dem künftigen großen Schwimmbad, Sanitär-, Geräteräumen und dem Sprinttunnel für die Leichathleten wird in Beton ausgeführt. Ab dem Erdgeschoss kommt nun vor allem viel Holz zum Einsatz. Dafür hat Gräfelfing eigens die in Fachkreisen renommierte Rosenheimer Firma Grossmann Bau verpflichtet, und das nicht von ungefähr: „Das Holztragwerk ist etwas Besonderes“, lässt sich Bauleiter Sascha von Glowacki in einer Pressemitteilung der Gemeinde zitieren. „Riesige Stützen mit Bindern über das Dach bis zu vier Meter hoch werden die Lasten tragen.“

Das Projekt liegt voll im Zeitplan, der eine Inbetriebnahme im Herbst 2024 vorsieht. Auch die Kosten von ursprünglich knapp 30 Millionen Euro sind – gemessen an heutigen Maßstäben – im Rahmen geblieben; zuletzt vergab die Gemeinde wichtige Gewerke im Bereich der Kostenberechnung oder sogar darunter. Aktuell ist mit etwas über 30 Millionen Euro zu rechnen, jedoch nicht in einer Größenordnung, die im Gemeinderat Diskussionen auslösen würde.

Bürgermeister Köstler stellt denn auch fest: „Ich freue mich, dass es auf unserer momentan größten Baustelle so reibungslos vorangeht.“ Es werde ein sehr moderner Bau auf dem neuesten Stand, der nicht nur durch sein Sportraumangebot wie einem Edelstahl-Schwimmbecken und dem Sprinttunnel einen erheblichen Mehrwert mit sich bringe, sondern auch aus ökologischer Sicht mit einem Anteil Recycling-Beton und vor allem dem Baustoff Holz punkte. Köstler: „Es wird die moderne Version einer Dreifachturn- und Schwimmhalle, in denen das Sporttreiben richtig Spaß macht und motiviert.“