Respekt vor dem großen Graben

Bahnhofstraße Ost in Gräfelfing: Insgesamt 40 Wochen sollen die Sanierungsarbeiten in zwei Bauabschnitten dauern.

Sanierung Bahnhofstraße Ost Gräfelfing: 40 Wochen Bauzeit

Der Gräfelfinger Gemeinderat hat die Entwurfsplanung für die Sanierung der Bahnhofstraße Ost abschließend und einstimmig gebilligt. Damit steht nun fest, wann und wie die größte Straßenbaumaßnahme des Jahres beginnt und ausgeführt wird.

Gräfelfing - Der Eingriff im Rahmen der Sanierung der Bahnhofstraße Ost wird erheblich sein – und ebensolche Einschränkungen mit sich bringen. Eindrücklich beschrieb Sabine Vilano von der Tiefbauabteilung des Rathauses den „großen Graben“, der an einen Asterix-Titel erinnert und mitten durch die Straße verlaufen wird: Bis zu drei Meter breit und zwei Meter tief muss er ausgebaggert werden, um die zwei massiven Rohre der Fernwärmeleitung aufzunehmen, deren Haupttrasse durch die Bahnhofstraße Ost führen wird.

Daraus ergibt sich auch im Verlauf der Baustelle ein räumlicher Balance-Akt. „Es war gar nicht leicht, überhaupt die Baumaschinen unterzubringen“, sagt Vilano. Denn die Gemeinde will Rücksichtnahme üben: Die Bäume werden allesamt nicht angetastet. Und die Gehwege ebenso wenig, um zumindest den Zugang zu den Grundstücken, Häusern und Geschäften zu gewährleisten – wenn schon die Zufahrten über längere Zeit blockiert sein werden. „Wir können das Befahren der Baustelle leider nicht erlauben; die Gefährdung unter anderem durch den Graben wäre einfach zu hoch“, sagte Bürgermeister Peter Köstler im Gemeinderat.

Geringes Interesse der Geschäftsleute

An getrennten Terminen informierte die Gemeinde die Anwohner und die Geschäftsleute über die zu erwartenden Einschränkungen. „Es gab seitens der Anwohner kritische Nachfragen zum Erreichen der Grundstücke mit dem Auto, etwa der Tiefgarage im ehemaligen Post-Gebäude“, so Köstler. Die Gemeinde müsse da ehrlich zugeben, dass dies über Wochen nicht möglich sein werde. Gleichwohl wolle man jeweils nur abschnittsweise vorgehen, um die Sperren möglichst kurz zu halten.

Die Geschäftsleute hatten an dem Informationstermin, zu dem eigens ein Berater der Marketing-Spezialisten von CIMA anwesend war, so wenig Interesse, dass die Gemeinde schon mit einer fehlerhaften Einladung rechnete. Doch es stimmte alles. „Es kamen nur zwei Geschäftsleute, und eine davon hat ihren Laden in der Bahnhofstraße West“, so Köstler.

Die Bauarbeiten werden, in zwei Abschnitten mit mehrmonatiger Pause, insgesamt 40 Wochen in Anspruch nehmen. Für den Bereich zwischen Eichendorffplatz und Tassilostraße beginnen sie Anfang Juni und dauern bis Ende Oktober. Weiter geht es erst Mitte März 2024 mit dem Abschnitt zwischen Tassilo- und Stefanusstraße. Die Kosten betragen (ohne Fernwärmeleitungen) etwa 1,1 Millionen Euro.