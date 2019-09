Flurstraße kostet Zeit und Nerven

Von den vielen Straßenbaumaßnahmen, die in diesem Sommer in Gräfelfing parallel laufen, erweist sich die Flurstraße West als härteste Nuss. Der Würmtal-Zweckverband (WZV) ist mit der Verlegung von Kanal und Hausanschlüssen einen Monat in Verzug. Die eigentliche Straßensanierung durch die Gemeinde hat längst nicht begonnen und wird bis Dezember dauern.

Gräfelfing– Die Anwohner der Flurstraße West müssen in diesem Jahr viel Geduld aufbringen. Nach Ostern, Ende April, rückten die Bagger an. Und sie werden erst Anfang Dezember wieder abziehen. Schlimmstenfalls wird die Straße heuer überhaupt nicht mehr fertiggestellt.

Dabei funktionierte die Absprache zwischen Gemeinde und Würmtal-Zweckverband auch diesmal gut: Die Kommune kündigte eine Generalsanierung an, und der Zweckverband nahm dies zum Anlass, vorher den Kanal von 1965 auf dem 350 Meter langen Straßenabschnitt zu erneuern, in Bereichen nur zu sanieren. Als die Fachfirma, die die Ausschreibung gewonnen hatte, mit den Grabungen begann, zeigte sich, dass die Aufgabe weit größer war als gedacht.

Im Kreuzungsbereich mit der Rottenbucher Straße, wo in rund fünf Metern Tiefe der Kanal aus der Flurstraße in den Haupt-Abwasserkanal mündet, der von Gauting bis Pasing verläuft, erwartete die Arbeiter ein Kabel-Chaos: Zwischen der Oberfläche und dem zu ersetzenden Kanal verliefen schräg und übereinander zwölf Kabel, eine Wasserhauptleitung und ein weiterer Kabelblock von Eon. Zwischen, über und unter ihnen mussten sich die Arbeiter durchgraben, die Wände gegen Nachrutschen verbauen, die Kabel und Leitungen aufhängen. Und unter ihnen den Kanal verlegen. Die Arbeiter in der Tiefe konnte man unter all den Hölzern, Leitungen und Stangen gar nicht mehr sehen. Hinzu kam, dass der Hauptkanal unter voller Funktion geöffnet werden musste – für Josef Mittermayr, WZV-Abteilungsleiter Abwasserbeseitigung, wie ein Eingriff am offenen Herzen: Während im Kanal täglich bis zu 7000 m3 Abwasser durchrauschten, schnitten die Arbeiter einen Deckel in die Betondecke und hoben ihn heraus. „Das Ganze hat uns zwei bis drei Wochen gekostet“, sagt Josef Mittermayr.

Als das geschafft war, ging es in der eigentlichen Straße nur wenig besser weiter. Denn der alte Kanal lag zum Teil schräg im Straßengrund, diagonal zwischen Gehweg und Straßenmitte. „Bei der Neuverlegung wollten wir unbedingt eine zonengerechte, gerade Trasse schaffen, um Platz zu lassen für zukünftige Nutzungen wie die Fernwärmeleitung“, erklärt Mittermayr. Das bedeutete allerdings, über längere Strecken unmittelbar neben dem alten, schlecht verdichteten Schachtgraben einen neuen auszuheben. Die Folge: Lockerer Kies und Erdreich rutschten ständig nach. Jede Handbreit Schachtwand musste sofort stabil verschalt werden. Nachrutschendes Erdreich würde nicht nur die Arbeiter in der Tiefe in Lebensgefahr bringen, sondern Hohlräume hinterlassen, die zu Absenkungen und schlimmstenfalls zur Beschädigung anderer Leitungen führen würden. Mittermayr: „Unsere Devise war deshalb, lieber umsichtig und gründlich als schnell und schluderig zu arbeiten, was zu Kollateralschäden führen könnte.“

Dass überdies zum Erstaunen mancher Anwohner wieder gebaggert wurde, kaum dass der Hauptgraben zugeschüttet war, ist indes normal: Erst wird der Hauptkanal verlegt und der Schacht wieder geschlossen, dann werden die Ausschachtungen für die Hausanschlüsse ausgehoben. Das wäre in einem Arbeitsschritt nicht möglich, weil die Schalwände des Hauptschachts im Weg stünden. Mittermayr: „Das wird seit 100 Jahren nicht anders gemacht, auch bei Neubauten.“

Nicht nur für die Anwohner, die Baufirma und den WZV sind die Komplikationen unerfreulich, auch für die Gemeinde. Deren Straßensanierung rückt täglich mehr Richtung Winter. Ende September soll der WZV zwar in der Flurstraße fertig sein, doch dann folgen erst zwei Wochen Komplettsperre der Rottenbucher Straße, die ihre Asphaltschicht erhält. Erst ab Mitte Oktober kann die Firma Richard Schulz mit der Sanierung der Flurstraße beginnen. Sie habe versprochen, den Bautrupp für einen Kraftakt aufzustocken und in vier bis fünf Wochen fertig zu werden, sagt Tiefbauleiter Roland Strecker aus dem Rathaus. Doch letztlich hängt das auch vom Zeitpunkt des Wintereinbruchs ab. Im schlimmsten Fall könnte die Flurstraße in einem provisorischen Stadium mit einer befahrbahren Asphalttragschicht überwintern und die Asphaltdeckschicht erst im Frühjahr 2020 erhalten.