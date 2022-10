Gräfelfing: Schaden bei Sickinger bis zu 1 Million Euro

Von: Martin Schullerus

Teilen

Seit heute wieder geöffnet: In den letzten Tagen informierte die Bäckerei Sickinger, dass sie wegen des Brandes vorübergehend schließen musste. Das ist nun vorbei. © Dagmar Rutt

„Man kann sich gegen alles versichern, aber nicht gegen einen emotionalen Schaden“, sagt Peter Sickinger senior. Der Brand im Stamm- und Produktionshaus hat die Würmtaler Traditionsbäckerei stärker durchgeschüttelt als erwartet; der Schaden ist hoch sechsstellig. Doch am Donnerstag sollen alle sieben Filialen wieder geöffnet sein.

Gräfelfing – Hinter der Lochhamer Familie Sickinger liegen Tage voller Stress, Anstrengung und Emotionen – darunter allerdings auch sehr positive. „Derzeit will sicher niemand mit uns tauschen“, sagt Peter Sickinger sen. im Merkur-Gespräch. Und doch: „Wir sind umgeben von so vielen tollen, unglaublich hilfsbereiten Menschen. Dafür sind wir zutiefst dankbar.“

Schwelbrand im Verteilerkasten

Zunächst war es ein Schock, als mitten in der Nacht zum Freitag letzter Woche im Keller des Stammhauses ein Schwelbrand im zentralen Verteilerkasten ausbrach und bald darauf das gesamte Herzstück der Elektrik in Flammen stand. Was folgte, waren ein professioneller Feuerwehreinsatz und ein gutes Stück Erleichterung: Menschen kamen nicht zu Schaden, eine gefürchtete Mehlstaub-Verpuffung war ausgeblieben, und materiell schien man „mit einem blauen Auge davongekommen“ zu sein, wie Peter Sickinger jun. vorsichtig optimistisch sagte.

In den folgenden Tagen und Nächten gingen die Großfamilie, die Mitarbeiter und zahlreiche Handwerkerfirmen über ihre Grenzen. „Das Stammpersonal ist so toll, sie sind alle freiwillig gekommen und haben die komplette Backstube und den Verkaufsraum geputzt“, sagt Peter Sickinger sen.. Eine Sisyphus-Arbeit, denn jedes Keksförmchen, alle Flächen, Geräte, Gefäße, Geschirrteile, Kassen und Regale mussten vom Ruß gesäubert werden.

Auch einige Maschinen beschädigt

Zugleich rückten mehrere Handwerker-Trupps an, allen voran die Elektrofirma. „Die sind mit sieben Autos und zwölf Mann vor Ort, es ist eine Glanzleistung“, so Sickinger. „Auch andere Handwerker, vom Ofenmonteur über den Kühltechniker bis zur Baufirma, die im Keller Sanierungsarbeiten erledigt, haben alle gesagt: Wir kommen sofort. Das ist der Wahnsinn, in der heutigen Zeit“, sagt Peter Sickinger voller Bewunderung und Dankbarkeit.

Trotzdem waren jeden Tag auch neue schlechte Nachrichten zu verkraften. Sämtliche Lebensmittel mussten entsorgt werden – für einen Bäckermeister eine doppelt schmerzhafte Sache – und die Schäden waren größer als angenommen. Noch am Mittwoch, als die Geräte nach und nach wieder an den Strom angeschlossen wurden, zeigte sich, dass beim Brand im Stromnetz auch einige der Maschinen beschädigt worden waren. Peter Sickinger: „So eine Kühlhaus-Steuereinheit allein kostet viel Geld und ist derzeit nicht unbedingt gleich zu bekommen.“ Zum Brandschaden kam der Betriebsausfall an fünf Verkaufstagen. Insgesamt gingen die Sickingers am Mittwoch von einem Schaden zwischen 500 000 und 1 Million Euro aus.

Doch sie blicken optimistisch nach vorne – erst recht, da die Filialen von Gauting bis Lochham am Donnerstag wieder öffnen. Peter Sickinger: „Wir freuen uns sehr auf unsere Kunden und danken ihnen für ihre Treue und Solidarität, die viele uns auch direkt ausgesprochen haben.“