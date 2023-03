Gräfelfing: Schanigarten-Versuch vor Start beendet

Von: Martin Schullerus

Teilen

Diese vier Schrägparkplätze vor der Post in Gräfelfing sollten nach Vorstellung der Grünen einer Ladebucht und einer Freischankfläche weichen. Der Hauptausschuss lehnte das mit deutlicher Mehrheit ab. © Dagmar Rutt

Einen sogenannten Schanigarten, eine Freischankfläche auf bisherigen Parkplätzen vor der Post in der Gräfelfinger Bahnhofstraße, wird es nicht geben. Der entsprechende Antrag der Grünen ging im Hauptausschuss am Dienstag unter viel Kritik mit 3:7 Stimmen unter.

Gräfelfing - Die Grünen hatten die vier Schrägparkplätze auf Höhe der Post auflösen wollen. Die Fläche sollte zum einen zu einer Längsladebucht für Postfahrzeuge umgewidmet werden, zum anderen als Freischankfläche mit vier Tischchen für die angrenzende Gastronomie: die neue Eisdiele La Veneziana und Sandro’s Frutteria.

Die Voruntersuchungen der Verwaltung brachten wenig Ermutigendes zutage. Rathaus-Mitarbeiterin Sandra Zwillich berichtete, die Polizei sehe ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, weil Gäste den gelben Fahrradangebotsstreifen queren müssten. Außerdem ergäbe sich eine Engstelle auf dem Gehweg, wo auch die Warteschlange vor der Post oft Platz beanspruche. Zwischen Sitzfläche und Lieferzone müsse eine bauliche Trennung errichtet werden. So verblieben für die Lieferzone 2,5 Meter Breite, für die Sitzfläche höchstens 1,2 Meter. Zudem sei eine Befreiung vom Bebauungsplan nötig. Trotz alledem empfahl die Verwaltung überraschend die Umsetzung des Projektes.

Antrag stößt auf wenig Gegenliebe

Außer bei den Antragstellern stieß das im Hauptausschuss auf wenig Gegenliebe. Walter Frank (CSU) erinnerte, der Gemeinderat müsse Verkehrssicherheit schaffen; in diesem Fall sei es „ein Gefahren- und Konfliktpotenzial“. An die Adresse von Antragsteller Martin Feldner sagte er: „Wollen Sie für einen Testlauf Personenschaden in Kauf nehmen?“

Martin Feldner hatte zuvor betont, es handle sich nur um einen Versuch, den man abbrechen könnte, wenn es zu Unfällen käme. Feldner: „Wir werden ja sehen, ob’s funktioniert.“

Marion Appelmann (CSU) war strikt gegen das Projekt, so lange die Bahnhofstraße Ost in Arbeit sei, was demnächst geschehen und fast ein Jahr dauern wird. Appelmann: „Das sollten wir nur als ganzes Konzept für die Bahnhofstraße angehen, nicht jetzt isoliert an dieser Stelle.“

Ähnlich sah das auch Mathias Pollok (IGG), der gegen einen „Frühschuss“ war. Pollok: „Das gehört eingebettet in das Projekt Umsetzung des Mobilitätskonzeptes.“ Dieses liege noch gar nicht schriftlich vor. Florian Brenner (CSU) fand es „unattraktiv, neben der Ladezone zu sitzen“. Zudem scheine die Gastronomie nicht gerade auf diese Schankfläche zu drängen. Seine Fraktionskollegin Petra Schmid verwies darauf, dass es in der Bahnhofstraße von Joe Marino bis zur Rottenbucher Straße bereits zahlreiche Freischankflächen gebe, außerdem genügend Sitzbänke. Da sei es „wahnsinnig, gerade bei diesem Brennpunkt Parkplätze zu reduzieren“.

Am Ende stimmten nur die beiden Grünen-Gemeinderäte und Bürgermeister Peter Köstler für den Versuch.