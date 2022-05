Schutzzaun an der Autobahn beantragt

Von: Martin Schullerus

Gräfelfing – Der vielfache Ruf von Hundebesitzern nach einem Schutzzaun zwischen Paul-Diehl-Park und Autobahn findet nun im Gräfelfinger Gemeinderat einen Widerhall. Die Gemeinderäte Marion Appelmann (CSU) und Florian Ernstberger (BVGL), die beide Hundehalter sind, haben beantragt, die Gemeinde möge „im Paul-Diehl-Park/Stadtpark entlang der Autobahn A 96 auf der Nordseite vom Am Wasserbogen bis zur Autobahneinfahrt bzw. Würm auf eigener Flur einen Schutzzaun errichten“.

Da der Paul-Diehl-Park zu allen Jahreszeiten von vielen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern „sowie natürlich vielen Hundebesitzern in seiner Einzigartigkeit besucht wird, ist es notwendig und vernünftig, auch im Hinblick auf Verkehrssicherheit und allgemeine Sicherheit, insbesondere von Kindern, Tieren und dem Verkehr auf der Autobahn, mit einem Schutzzaun das Gelände zur Autobahn abzuschließen“, heißt es in dem Antrag. Schließlich seien nicht ohne Grund in sonstigen Bereichen an der Autobahn in Gräfelfing solche Schutzzäune bereits errichtet worden.

Bürgermeister Peter Köstler hatte im Januar auf Merkur-Anfrage gesagt: „Ich habe gewisses Verständnis für den Wunsch, auch wenn ich der Ansicht bin, dass Hunde nur frei laufen sollten, wenn sie auch auf den Besitzer hören.“ Der Zaun werde zudem eine beträchtliche Länge und auch Stabilität haben müssen. Köstler: „Wir machen keine halben Sachen. Am Ende steht die Kosten-Nutzen-Frage.“ Die Antragsteller gehen jedenfalls davon aus, dass die Kosten sich „im Verhältnis von Gefahren zu Sicherheit im erträglichen Rahmen“ halten würden.

Was ein erträglicher Rahmen ist, muss der Gemeinderat letztlich entscheiden. Die nackten Zahlen dürften recht hoch ausfallen. Auf Merkur-Anfrage sagte Roland Strecker, der sich in der Verwaltung mit dem Thema befasst, der Zaun werde etwa 750 Meter lang sein müssen, um seinen Zweck zu erfüllen. Das Gelände liege teils auf Grund der Landeshauptstadt München, teils gehöre es den Stadtwerken München. Neben den Eigentümern müsste das Projekt mit der Autobahndirektion eng abgestimmt werden. Diese betreibt Sickerschächte, die hinter dem Zaun liegen würden. Strecker: „Ich gehe davon aus, dass eine Bedingung sein wird, entsprechend viele Tore in den Zaun einzubauen.“ Die wiederum bräuchten Betonfundamente.

Für die Gemeinde sei es zudem erstrebenswert, den fertigen Zaun in den Bauunterhalt der Autobahndirektion übergehen zu lassen. Das kostet eine einmalige Ablösesumme. Unter dem Strich könnte das Gesamtprojekt mit den gestiegenen Material- und Arbeitspreisen sowie der Ablöse eine hohe fünfstellige Summe kosten, vielleicht sogar mehr, schätzt Strecker.