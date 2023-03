Falsche Schlange

Florian Ernstberger

Ich bin überzeugt, dass es mein persönliches Einzelschicksal des „Geduldigen“ ist. Egal wo ich mich anstelle, es ist die falsche Schlange. Beim Baumarkt habe ich nur ein Alu-Stangerl, an der Kasse nur einer vor mir, aber dessen EC-Karte verweigert den Dienst und nicht genügend Bargeld … endlos!

Beim Metzger: Bestellung vor mir: 8 normale Leberkässemmeln, 2 mit scharfem, 3 mit süßem Senf, 3 mit Ketchup, und 2 Chili-Leberkässemmeln, getrennt verpacken und in jede Tüte die Einzelabrechnung … ewig!

Kontoauszüge Kreissparkasse in Lochham. „Derzeit außer Betrieb.“ Super, zurück in die Bahnhofstraße! Tierladen: vor mir ein Mann mit Hundeköstlichkeiten und zum Schluss die Tüte Leckerlis: „Haben Sie die nicht gewogen?“ Nein, hat er nicht, also retour zum Wiegen. Die Tüte ist gemischt gefüllt – mit unterschiedlichen Preisen. Auseinanderklamüsern, einzeln wiegen…. überlege, mir einen Stuhl zu holen! Schnell noch Zigarillos kaufen: vor mir Lottospieler mit 5 Zetteln, zuerst Gewinnprüfung, hurra ein Gewinn von 11,50 Euro, Auszahlung, dann wieder 5 Scheine neu, einer falsch ausgefüllt … vielleicht höre ich das Rauchen auf! Supermarkt, bewusst mal die längere Schlange gewählt. Bereits drei vor mir lässt sich das Produkt nicht scannen, gefürchtete Ansage ins Mikrofon: „Kasse 1 bitte!“ Aber dann läufts.

Vor mir eine hochbetagte Dame mit reichlich Produkten. „67,23 Euro!“ „Payback? Mit Karte?“ fragt der Kassier. „Weder noch junger Mann“, antwortet sie, „ich zahle beim Einkaufen mein ganzes Leben schon in bar!“ Zählt gemütlich die Scheine, das Kleingeld „die 23 Cent habe ich“ und sagt lächelnd, „viel Zeit habe ich insgesamt wahrscheinlich nicht mehr, aber so viel auf jeden Fall.“ Da war ich mir sicher, diesmal war ich in der richtigen Schlange.

