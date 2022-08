Spanferkel für Obelix und seine Freunde

Teilen

Ein Römer-Fort mit Aussichtsplattform, Schwerter, Schilde, Katapulte: Das Thema Asterix und Obelix bot den Kindern in der ersten Ferienwoche jede Menge faszinierende Gelegenheiten, das Leben der berühmten Comic-Helden mal selbst nachzuspielen. © Dagmar Rutt

Die beiden Comic-Helden Asterix & Obelix sind stark, schlau, verfügen über Zauberkräfte und faszinieren generationsübergreifend. Perfekt also, um mit Kindern und Jugendlichen deren Lebenswelt nachzubauen: In der ersten Ferienwoche entstanden im Gräfelfinger Jugendtreff Freizi ein gallisches Dorf sowie ein großes römisches Fort – mit allen Requisiten natürlich.

Gräfelfing - Wie jedes Jahr zum Ferienstart veranstaltete das Freizi in Lochham seinen beliebten Abenteuerspielplatz. „Die beiden ungleichen Helden erwiesen sich als das perfekte Thema für die erste Ferienwoche. Sie erlebten jede Menge Abenteuer und brachten durch ihren hartnäckigen Widerstand die Römer immer wieder in Rage“, so Johannes Steinbach, Sozialpädagoge im Jugendhaus an der Würm. „In die Lebenswelt der gallischen Dorf-Bewohner und der Römer einzutauchen, macht den Kindern und Jugendlichen unheimlich viel Spaß.“

Schaumstoff-Katapulte

Bereits am Donnerstag stand in der Mitte des großzügigen Freizi-Gartens ein riesiges römisches Fort mit Aussichts-Plattform, von dem man mit Schaumstoff-Katapulten Angriffe abwehren konnte. Die Gallier hielten dagegen und bezogen am Rand des Geländes eine Zelt-Stadt. Die Zutaten für den berühmten Zaubertrank wurden natürlich nicht verraten. Damit Obelix nicht hungern musste, wurden Wildschweine aus Holz ausgesägt, bemalt und in dem gallischen Wald platziert. Rundherum wurden Batik-Shirts gestaltet, Schwerter geschnitzt und bemalt und der berühmte Asterix-Helm mit Flügeln gebastelt. „Seine eigenen Ideen zu verwirklichen, anzupacken und seinen Platz in einem vielköpfigen Team zu finden, das ist der pädagogische Gedanke hinter unserem Abenteuerspielplatz“, so Florian Witschas, Leiter des Jugendhauses. „Am Ende sind die Kinder und Jugendlichen immer selbst erstaunt, wie viel sie gemeinsam geschafft haben.“ Zum Abschluss am Freitag gab es dann ein großes gallisch-römisches Versöhnungsfest mit den Eltern, bei dem – zur Freude von Obelix – ein Spanferkel gebraten wurde.

Auch in der zweiten sowie in der sechsten Ferienwoche hat das Jugendhaus eine Reihe an interessanten Programmpunkten zu bieten. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.freizi.de.