Spendenaktion für Menschen im Erdbebengebiet

Von: Martin Schullerus

Tugce Zinal engagiert sich bei der Gräfelfinger Feuerwehr und regte nun die Spendenaktion an. Foto: dagmar rutt © Dagmar Rutt

Gräfelfing – Bei der Gräfelfinger Feuerwehr ist eine Spendenaktion für die Menschen im Erdbebengebiet in der Türkei angelaufen. Während die Initiatorin Tugce Zinal seit Donnerstag bereits in der Türkei weilt, läuft die Sammlung von Hilfsgütern hier an.

Tugce Zinal stieß vor knapp drei Jahren als Quereinsteigerin zur Gräfelfinger Feuerwehr. Die junge Frau, deren Familie aus dem jetzt betroffenen Gebiet in der Türkei stammt, fiel schnell als besonders engagiert auf, nicht zuletzt, als es um die Ukraine-Hilfe ging. So war es nicht weiter erstaunlich, dass sie jetzt, da die Heimat ihrer Familie von der Erdbebenkatastrophe heimgesucht wurde, erst recht die Initiative ergriff. Sie regte eine Spendensammlung an, zu der die Gräfelfinger Feuerwehr um Kommandant Markus Fuchs nur allzu gerne bereit war. Das darüber hinausgehende Engagement, mit einem Helfertrupp selbst ins Erdbebengebiet zu fliegen, sagte Markus Fuchs nach reiflicher Überlegung ab (wir berichteten).

Doch die Spendenaktion geht weiter. Mit einem ersten Schub Spendenmaterial in mehreren Kartons flog Tugce Zinal am Donnerstag bereits los, auf privater Basis begleitet von einem Feuerwehrkameraden. „Wir haben sie mit unserem Mehrzweckfahrzeug zum Flughafen gebracht, weil das Gepäck doch umfangreicher war“, sagt Markus Fuchs. Die Fluglinie Turkish Airlines berechne für den Transport von Hilfsgütern derzeit in der Regel nichts. In den Kartons aus Gräfelfing waren unter anderem Decken, Verbands- und Desinfektionsmaterial, sterile Handschuhe, Seile zur Absturzsicherung und vieles mehr.

Wer sich an der Spendenaktion beteiligen will, kann folgende Hilfsgüter beim Feuerwehrgerätehaus abgeben: Winterkleidung wie Mäntel, Jacken, Stiefel, Mützen und Handschuhe für Kinder und Erwachsene, Zelte, Decken, Schlafsäcke, Thermosflaschen, Powerbanks, Windeln, Hygiene- und Monatshygieneartikel sowie haltbare Kindernahrung. Die Sachen können beim Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie Freitag zwischen 8 und 12 Uhr abgegeben werden.