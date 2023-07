Gräfelfing: Sportplatz fit machen für die Zukunft

„Touch the Clouds“ 2023 auf dem inzwischen in die Jahre gekommenen Sportplatz.

Großes Sanierungs- und Umbaukonzept

Von Martin Schullerus schließen

Der Allwettersportplatz am Kurt-Huber-Gymnasium ist einer intensiven Nutzung durch Schulen und den TSV Gräfelfing ausgesetzt – und dem Zahn der Zeit. Jetzt soll ihn ein großes Sanierungs- und Umbaukonzept für die Zukunft fit machen.

Gräfelfing – Breitensport und Spitzensport sind auf dieser Tartanbahn, auf dem Rasen, den Spielfeldern und den Anlagen etwa für Weit-, Hoch- und Stabhochsprung gleichermaßen zuhause. Rund 1000 Schüler nutzen den Allwettersportplatz im Rahmen des Sportunterrichts. Und zugleich ist diese unprätentiös bis einfach wirkende Sportstätte eine wahre Kaderschmiede. Hier trainierten schon Weltmeister wie Tim Lobinger oder Raphael Holzdeppe. Und laufend schaffen es Athleten des TSV Gräfelfing von diesem Sportplatz in die bundesweite Spitze – und darüber hinaus: Die 4x400-Meter-Staffel wurde 2021 Deutscher Meister, Michael Adolf 2022 Deutscher Meister über 400 Meter Hürden, Chiara Sistermann 2022 U20-Vizeweltmeisterin im Stabhochsprung und 2023 deutsche Vizemeisterin bei den Frauen. Ebenfalls 2023 wurden Lilly Samanski Deutsche U20-Meisterin und Louis Pröbstle Deutscher U23-Meister im Stabhochsprung. Zehnkämpfer Felix Wolter knackte heuer bereits mehrfach die Schallmauer von 8000 Punkten. Zu solchen Erfolgen steht die Infrastruktur in keinem Verhältnis mehr.

Rasen verdorrt jeden Sommer

Am Dienstag waren Andreas Krumpholz, Leiter der TSV-Leichtathletikabteilung, und Matthias Schimmelpfennig, erfolgreicher TSV-Trainer seit 20 Jahren, zu Gast im Sportausschuss des Gemeinderates. Sie trugen eine Analyse des Ist-Zustands auf der Trainingsanlage sowie Ideen für deren Sanierung und Modernisierung vor – und blieben bei beiden Punkten wohltuend sachlich. Umso stärker wirkten die Ausführungen.

In Abstimmung mit dem Kurt-Huber-Gymnasium sei dringender Sanierungsbedarf festzustellen, sagte Matthias Schimmelpfennig. „Einige Anlagen können Unfälle provozieren; es gibt verletzungsgefährdende Punkte.“ Die Tartanflächen seien in schlechtem Zustand, die Asphaltflächen rissig und schadhaft. Die C-Rohre, die eigentlich Wasser führen sollten, seien seit vielen Jahren trocken, der Rasen des Sportplatzes verdorre jeden Sommer. Es fehle eine Flutlichtanlage, um auch abends trainieren zu können. „Wir kämpfen seit Jahren mit einem mobilen Stromaggregat und Lichtmasten, die wir aufstellen“, so Matthias Schimmelpfennig. Auf der Gegengeraden sei es gleichwohl dunkel.

Tartanbahn soll erneuert werden

Als Verbesserungsmaßnahmen erarbeitete der TSV eine lange Liste. „Das ist Sanierungsbedarf, nicht gewünschter Luxus“, so Schimmelpfennig. „Es sollte jetzt einmal investiert werden, um den Platz fit für die Zukunft zu machen, als Multifunktionscampus mit vielen Sportarten – auch über den Schulsport hinaus.“ Unter anderem schlägt die Leichtathletikabteilung vor, die Tartanbahn zu erneuern und auch auf bisherige Asphaltflächen auszudehnen, eine Beregnungsanlage für den Rasen, eine Flutlichtanlage und angesichts des Klimawandels überdachte Schattenbereiche zu schaffen. Bestimmte Elemente wie die Container sollten auch neu situiert werden, um Abläufe und Übersichtlichkeit zu verbessern.

Zugleich betonten die TSV-Vertreter gleichwohl, dass sie sich von der Gemeinde „sehr unterstützt“ fühlten. „Der geplante Springtunnel etwa ist ein Durchbruch; wir haben zahlreiche Kinder im Nachwuchsbereich“, so Abteilungsleiter Krumpholz.

Bürgermeister Peter Köstler sagte, die Gemeindeverwaltung erkenne den Handlungsbedarf an. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat, ein Fachbüro mit ersten Planungen samt Kostenschätzung zu beauftragen. Außerdem soll die Gemeinde eine Kostenteilung mit dem Landratsamt diskutieren, das als Sachaufwandsträger für den Schulsport zuständig ist.