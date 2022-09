Straßenfest startet wieder durch

Gräfelfinger Traditionsveranstaltung meldet sich nach Corona-Pause zurück

Von Martin Schullerus

Den Gräfelfinger Sommer strukturiert ein Dreiklang von Veranstaltungen, die Bürgerhaus-Chef Jan Konarski organisiert: Kultursommer und Weinfest fanden bereits mit großem Erfolg statt, nun folgt das traditionelle Straßenfest. Am Samstag, 10. September, werden nach zweijähriger Corona-Pause wieder Tausende Besucher zwischen Flohmarkt, Karussells, Informationsständen und Gastronomieangeboten flanieren und genießen.

Gräfelfing - Der Termin ist eine Konstante, und doch verschiebt er sich je nach Kalender: Weil es immer am Samstag eine Woche vor dem Start der Wiesn ist, liegt das Straßenfest in der ersten Schulwoche oder in der letzten Ferienwoche – wie in diesem Jahr. Das hat nach Jan Konarskis Erfahrung zwar leichte Auswirkungen auf die Besucherzahl, jedoch keine dramatischen. „Wir rechnen wieder fest mit deutlich über 10 000 Besuchern“, sagt er.

Mixtur an Attraktionen

Und die dürfen sich auf die ganz eigene Mixtur an Attraktionen freuen, wie sie seit über 30 Jahren unbeirrbar und alljährlich angeboten wird. Los geht es im Osten der Bahnhofstraße, wo ab 11 Uhr (bis 16 Uhr) etwa 200 Anbieter den großen Flohmarkt bilden. Bei einer moderaten Standgebühr von 20 Euro ist angesichts von Tausenden Besuchern ein ordentlicher Umsatz nahezu garantiert; das Angebot lockt mit einer überwältigenden Vielfalt.

Einen Schwerpunkt des eigentlichen Straßenfestes bildet der Eichendorffplatz. Hier wird eine kostenlose Hüpfburg die Jüngsten anlocken, dazu gibt es Karussells und den Schmidbauer-Kran, der Besucher in einem Käfig rund 50 Meter über Gräfelfing schweben lässt – mit herrlichem Blick über das gesamte Straßenfest und einen Teil der Gemeinde. Gegenüber, auf dem Kirchplatz, wird die Kirche einige Stände anbieten, darunter ein Gastro-Stand gemeinsam mit ukrainischen Flüchtlingen und eine Papst-Figur für Selfies.

Blaskapelle spielt

Im weiteren Verlauf informieren Helfer wie die Polizei, Malteser und die Gräfelfinger Feuerwehr mit Fahrzeugen und Ständen über ihre Arbeit. Einen eigenen Stand wird der Reservistenverband Fürstenfeldbruck mit seinen Fahrzeugen bilden, daneben spielt ab 13 Uhr die Stockdorfer Blaskapelle.

Auch für die Gastronomie ist gesorgt. Ein Weinhandel, das Pschorrhof-Team, ein indisches Lokal und andere Anbieter laden zu Tisch ein. Knapp 80 Biergarnituren werden entlang der Flaniermeile aufgestellt. Die „Rockbits“ spielen auf einer kleinen Bühne, die Gruppe „Fun unlimited“ tanzt. Die traditionelle Kindereisenbahn wird kreisen, und Kampfsport-Shows bieten die Schule Musado und ein Taekwondo-Club. Das Straßenfest beginnt wie der Flohmarkt um 11 Uhr und endet um 19 Uhr.