Therapeuten widersprechen Reitverein

Von: Martin Schullerus

Therapeutisches Reiten gibt es beim Reitverein Würmtal in Gräfelfing seit 2021 nicht mehr. Über die Gründe dafür und den Einsatz von Schulpferden gehen die Meinungen stark auseinander. © Förderverein Therapeutisches Reiten

Auch nach dem Krisengespräch des Gräfelfinger Gemeinderates beim Reitverein Würmtal vor einer Woche sind offenbar nicht alle Missverständnisse ausgeräumt: Der Freundeskreis Therapeutisches Reiten München widerspricht einer Darstellung des Vereinsvorsitzenden Willi Ostler entschieden.

Gräfelfing – Wann immer der Gräfelfinger Gemeinderat in den vergangenen Jahren dem Reitverein Geld für Schulpferde zur Verfügung stellte, verband das Gremium damit mehr oder weniger explizit die Erwartung, dass diese Pferde auch beim therapeutischen Reiten im Verein zum Einsatz kommen und dieses Angebot substanziell unterstützen oder gar ermöglichen. Für manche Gemeinderäte war dies sogar ein entscheidender Grund, den teils hohen fünfstelligen Zuschüssen zuzustimmen.

Nach einem Merkur-Bericht über die Differenzen zwischen Reitverein und Gemeinderat meldete sich nun der Freundeskreis Therapeutisches Reiten München e.V. zu Wort, der als langjähriger Kooperationspartner beim Reitverein Würmtal das therapeutische Reiten anbot. In diesen mehr als zwanzig Jahren von 1999 bis 2021 seien dem Freundeskreis „nie Schulpferde zur Verfügung gestellt worden“, schreibt Vorsitzende Stephanie Tetzer in einem Brief an die Redaktion. „Obwohl wir während dieser Jahre aus Mangel an geeigneten Pferden mehrfach um die Zur-Verfügung-Stellung von Schulpferden baten, wurde dies vom Vorstand und dem zuständigen Reitlehrer immer abgelehnt“, so Tetzer. Das therapeutische Reiten sei also stets nur durch Privatpferde von Einstellern möglich gewesen und anfangs durch ein Pferd, das dem Freundeskreis gehörte, der dafür dem Reitverein reguläre Einstellgebühren bezahlt habe. Nur im Jahr 2005 und 2006 habe der Reitverein ein Pferd zur Verfügung gestellt, das ihm unter dieser Auflage gespendet worden sei.

Spätere Gespräche über den Einsatz eines Schulpferdes im therapeutischen Reiten seien an der Höhe der Nutzungsentschädigung gescheitert, die der Reitverein vom Freundeskreis dafür verlangt hätte.

Auch der Aussage des Reitvereinsvorsitzenden Willi Ostler, der Freundeskreis sei mit der Corona-Zwangspause nicht zurechtgekommen und habe „beleidigt gekündigt“, widerspricht Tetzer. „Bei unserer Kündigung spielten keineswegs persönliche Animositäten oder Ähnliches eine Rolle.“ Tatsächlich seien jedoch selbstständig arbeitende Therapeuten in existenzielle Not gekommen. Tetzer: „Obwohl ab Frühjahr ’21 in allen umliegenden Reitbetrieben wieder normal gearbeitet werden konnte, sah der Reitverein Würmtal keine Möglichkeiten, uns unsere Therapiezeiten (ursprünglich Montag von 12 bis 16 Uhr und Dienstag von 12 bis 15 Uhr) wieder einzuräumen.“ Weil die Therapeuten sich daher gezwungen sahen, ihren Lebensunterhalt auf andere Weise zu verdienen, habe der Freundeskreis die Kooperation mit dem Reitverein kündigen müssen. Stephanie Tetzer: „Dies war der einzige Kündigungsgrund.“

Bei dem Besuch der Gemeinderäte vor einer Woche stellte der Vorstand den Jugend- und Schulbetrieb vor und erläuterte, wie schmerzlich der Flächenverlust an Koppeln durch die geplanten Geothermie-Bohrungen sei. Bei einem Rundgang sahen die Gemeinderäte auch die Flächen, die durch Verfüllen des Springplatzes zu Ersatzkoppeln werden sollen. „In bilateralen Gesprächen konnten einige Fragen geklärt werden“, so Bürgermeister Peter Köstler. Der Wunsch des Reitvereins, angrenzende Flächen zugesprochen zu bekommen, sei kurzfristig nicht umsetzbar. Eine der angedachten Flächen sei die verfüllte Schneidergrube – ein Biotop, dem Pferde nachhaltig schaden würden. Die andere Fläche, die Übungswiese des Hundevereins, sei an diesen verpachtet.