Todesurteil für 100-jährige Tanne

Von: Martin Schullerus

Die imposante Tanne in der Gräfelfinger Maria-Eich-Straße darf nun doch gefällt werden, um eine Fotovoltaikanlage auf dem Hausdach zu ermöglichen. A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Die kapitale Tanne in der Gräfelfinger Maria-Eich-Straße, die einer Fotovoltaikanlage im Weg steht, wird nun doch zur Fällung freigegeben. Der Bauausschuss legte eine Kehrtwende zu seinem anderslautenden Beschluss aus dem September 2022 hin. Begründung ist auch eine neue Rechtslage.

Gräfelfing – Eine 100-jährige, apparent gesunde Tanne steht auf dem Grundstück Maria-Eich-Straße 34 und ist zweifelsohne von ortsbildprägender Wirkung und damit in Gräfelfing grundsätzlich geschützt. Allerdings steht der Baum so nahe am Wohnhaus, dass die Äste mittlerweile das Gebäude berühren. Das führt nicht nur zu einer starken Verschattung der Räume, sondern auch des Daches, das somit auf der Ostseite für eine Fotovoltaikanlage ungeeignet ist.

Wie berichtet, hatte der Bauausschuss im September 2022 den Antrag der Eigentümer, die Tanne aus diesem Grund fällen zu dürfen, abgelehnt. Die konkurrierenden Interessen von Natur- und Klimaschutz hatten den Gemeinderäten die Entscheidung schwer gemacht, doch überwog damals der Baumschutz. Schließlich produziere die mächtige Tanne etwa vier Tonnen Sauerstoff im Jahr und binde bis zu sechs Tonnen CO2, hieß es im ablehnenden Beschluss des Fällantrags.

Dagegen ging beim Verwaltungsgericht eine Klage ein, über die noch nicht entschieden ist. Ein Urteil will die Gemeinde nun auch nicht abwarten, nachdem ein neuerlicher Fällantrag vorliegt, der in seiner Begründung zusätzlich auf eine Änderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz zum Jahresanfang abstellt. Demnach sind Errichtung und Betrieb von Fotovoltaik-anlagen im überragenden öffentlichen Interesse und als vorrangiger Belang in der Schutzgüterabwägung anzusehen. „Das Gesetz ist eindeutig“, sagte denn auch Marion Appelmann (CSU) in der Bauausschusssitzung. Und Florian Ernstberger stellte fest: „Gesetz ist Gesetz.“ Er habe zudem Verständnis für das Bedürfnis der Eigentümer, den Baum zu fällen, „und die Gartenstadt gerät damit nicht in Gefahr“.

Die Grünen, für die Ulrike Tuchnitz das Wort ergriff, taten sich naturgemäß besonders schwer mit der Entscheidung zwischen zwei grünen Herzensanliegen. Sie könne der Fällung zustimmen, so Tuchnitz, sofern ein Laubbaum mit einem Stammumfang von etwa 25 Zentimetern als Ersatz gepflanzt werde. Diese Bedingung nahm die Verwaltung als Teil des Beschlusses auf.

Gegen die Fällung votierte und argumentierte nur Wolfgang Balk (IGG). Er sagte, es gehe an der Stelle überhaupt nicht um Naturschutz, sondern um den ortsbildprägenden Charakter der Tanne. Wenn Fotovoltaik immer Vorrang habe, „können wir der Verwaltung die generelle Freigabe für Baumfällungen in Gräfelfing geben“. Dem widersprach Bürgermeister Peter Köstler, der feststelle, es handle sich um ein „extremes Beispiel“, das keine Präzedenzwirkung entfalte.