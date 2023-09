Rechtzeitig vor der Wiesn: Tracht aus zweiter Hand

Von: Nicole Kalenda

Kleiner Vorgeschmack auf den Trachtenmarkt: Marco Gühl, Vorsitzender der Würmstoana, und die 2. Vorsitzende Katja Venus vor dem Lochhamer Pfarrheim. © Dagmar Rutt

Der Trachtenverein „D’Würmstoana Lochham“ meldet sich mit seinem Trachtenmarkt zurück: Am Sonntag, 10. September, gibt’s von 9 bis 13 Uhr alles aus zweiter Hand, was zum boarischen Gwand gehört. Weil das Gräfelfinger Bürgerhaus wegen Sanierung nicht zur Verfügung steht, ist der Trachtenverein ins Pfarrheim St. Johannes Evangelist, Leiblstraße 5a, umgezogen.

Gräfelfing - Im vergangenen Jahr fiel der Trachtenmarkt des Gebirgstrachtenerhaltungsvereins D‘Würmstoana, der traditionell zeitgleich mit dem Gräfelfinger Straßenfest stattfindet, aus. Da einige Mitglieder aus familiären Gründen pausierten, fehlten Helfer. Heuer ist das Straßenfest wegen Bauarbeiten in der Bahnhofstraße gestrichen, doch die Würmstoana sind wieder am Wochenende vor dem Wiesnauftakt am Start. Dank der Unterstützung von Bürgermeister Peter Köstler fanden sie mit dem Lochhamer Pfarrheim eine neue Örtlichkeit für den siebten Trachtenmarkt, bei dem Dirndl, Lederhosen, Hüte und Schmuck angeboten werden, jedoch keine Landhausmode oder Dekoartikel mit Trachtenmotiven.

Wer etwas zu verkaufen hat, meldet sich an und bringt die ausgezeichnete Ware am Freitag, 17 bis 19 Uhr, oder Samstag, 15 bis 17 Uhr, im Pfarrheim vorbei. Danach muss er sich um nichts mehr kümmern. 20 Prozent des Erlöses behält der Trachtenverein für seine Jugendarbeit ein. Rund 100 Verkäufer seien es in der Regel, sagt Sarah Trauner vom Organisationsteam. „Ganz viele sind von Anfang an mit dabei.“ Am Sonntagvormittag können Interessierte dann bei Kaffee, Kuchen und belegten Broten bummeln und einkaufen. Informationen gibt es unter https://www.dwuermstoana.de/trachtenmarkt/.