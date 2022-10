Gräfelfing trauert um Georg Pollok (94)

Von: Martin Schullerus

Die Gemeinde Gräfelfing trauert um Georg Pollok. Der Architekt und Träger der Silbernen Bürgermedaille verstarb am Montag in dem von ihm erbauten Haus in der Merowingerstraße. Heute wäre Georg Pollok 95 Jahre alt geworden.

Gräfelfing - „Im Rahmen eines kleinen Festaktes haben Gemeindebau und Gemeinde Gräfelfing eine Eiche zu Ehren von Georg Pollok am Unterfeld gepflanzt. Die Symbolik, just an diesem Ort, ist vollkommen. Wie der junge Baum schlug auch der junge Bauingenieur Pollok, der aus Oberschlesien stammte, einst in Gräfelfing Wurzeln – verpflanzt aus einer fernen Heimat. Die sichtbaren Früchte seines Lebenswerkes, das sich keineswegs auf Gebäude beschränkte, sondern die Menschen und ihre Bedürfnisse stets einschloss, prägen das Ortsbild bis heute – ausgehend vom Unterfeld.“ So berichtete der Münchner Merkur 2015, als Georg Pollok sich auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat der Gemeindebau GmbH verabschiedete. Es passte zu seiner von Bescheidenheit, ja Demut geprägten Persönlichkeit, mit zunehmendem Alter seine vielen Ehrenämter ohne jede Eitelkeit nach und nach loszulassen.

1952 ins Würmtal gekommen

Als gerade mal 25-jähriger, frisch gebackener Bauingenieur war Georg Pollok 1952 nach Gräfelfing gekommen, um bei Sep Ruf in München Architektur zu studieren. Schon 1956 erhielt er den Auftrag, am Unterfeld das künftige Ortszentrum Gräfelfings zu planen. Das Rathaus fand zwar einen anderen Platz, doch baute Georg Pollok die drei Wohnblocks an der Sudetenstraße und weitere Häuser in diesem Bereich, auch östlich der Rottenbucher Straße.

Zugleich begann sein langjähriges Engagement als Planer, Berater und Aufsichtsrat der Gemeindebau. Daneben widmete Georg Pollok einen Großteil seiner Zeit und schöpferischen Energie der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Pfarrgemeinde St. Stefan und der beruflichen Tätigkeit für Pfarrgemeinde und Ordinariat. Von 1968 bis 1990 gehörte Pollok dem Pfarrgemeinderat an, allein 36 Jahre davon als umsichtiger und umtriebiger Kirchenpfleger, der seine beruflichen Fähigkeiten vielfach einbrachte. 1971 baute er die heutige Pfarrkirche St. Stefan – der Einstieg in zahlreiche Projekte im Auftrag des Erzbischöflichen Ordinariats. In Gräfelfing zeichnete er unter anderem verantwortlich für die Erweiterung des Pfarrhauses (1968), den Bau von St. Stefan (1971), den Neubau des Kindergartens St. Stefan (1973), die Restaurierung und Dachstuhlsanierung der Alten Stefanuskirche (1977/2001), Erweiterung und Umbau des Pfarrheims (1986), Sanierungsmaßnahmen in Altlochham (1977) und die Anschaffung der Orgel in St. Johannes der Täufer (1998). Hinzu kamen eine ganze Reihe von Profanbauten wie die Volksschule Lochham und mehrere Einfamilienhäuser. 2013 verlieh der Gräfelfinger Gemeinderat Georg Pollok in einstimmigem Beschluss die Silberne Bürgermedaille.

Zuletzt hatte Georg Pollok mit den Beschwernissen des Alters zu kämpfen, ertrug sie jedoch still und geduldig und mit „enormem Gottvertrauen“, wie sein Sohn Mathias Pollok es ausdrückt. Nach längerem Klinikaufenthalt freute er sich, wieder zu Hause zu sein. Eine Woche später schlief er friedlich ein – bis zuletzt die Bedürfnisse der Menschen im Blick, die ihn umgaben.