Trauer um Umweltschützer Dieter Kubisch

Von: Nicole Kalenda

Dieter Kubisch (2.v.l.) engagierte sich für das Bürgerbegehren „Rettet den Schulwald, neue Schwimm/Dreifachsporthalle auf den Schulcampus“ in seinem Heimatort Gräfelfing. Im September 2020 überreichten er, Christian Barske (3. v.l.) und Raymund Messmer (r.) Bürgermeister Peter Köster 1100 Unterschriften. A-Foto: msw © Michael Schönwälder

Das Würmtal hat einen steten Kämpfer für den Umwelt- und Naturschutz verloren: Dieter Kubisch starb am 4. August an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde 73 Jahre alt.

Gräfelfing – Natur- und Umweltschutz im Würmtal war in den vergangenen Jahrzehnten untrennbar mit einem Namen verbunden: Dieter Kubisch. Nun müssen seine Mitstreiter lernen, ohne ihn auszukommen. Der Gräfelfinger starb am 4. August mit 73 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls, den er acht Tage zuvor erlitten hatte. Der Witwer hinterlässt zwei Kinder, mehrere Enkel und Urenkel.

Kubisch war ein Urgestein der Umweltschutz-Szene im Würmtal. Die Planeggerin Astrid Pfeiffer (53), stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz und Mitglied bei Grünzug-Netzwerk Würmtal e.V., sagt: „Ich habe ihn schon als Kind gekannt.“ Ihr Vater, der 2019 im Alter von 90 Jahren verstorbene Planegger Altbürgermeister und Ehrenbürger, habe Kubisch sehr geschätzt. „Als junger Mensch war der Name Kubisch für mich gleichbedeutend mit Naturschutz im Würmtal.“

Mit Fahrrad und Hund Susi unterwegs

Der Diplom-Ingenieur galt als Verkehrsexperte des Bund Naturschutz. Auch beim Thema Kiesabbau war er versiert. „Er hatte ein exzellentes Fachwissen und die Fähigkeit, Prozesse zu analysieren“, sagt Pfeiffer. Auch zuletzt, bei dem Bemühen, Kiesabbau im Douglaswäldchen in Planegg und im Lochhamer Schlag zu verhindern, „hat er uns unheimlich geholfen“. Pfeiffer: „Man hat ihn alles fragen können. Ein unglaublich toller und netter, herzlicher Mensch.“ Als bekannt wurde, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Genehmigung für einen Kiesabbau im Douglaswäldchen östlich der Planegger Kompostieranlage und eine damit verbundene Teilrodung von Bannwald vorläufig außer Vollzug setzt, schrieb Pfeiffer ihm eine E-Mail: „Das ist dein Sieg.“ Sie blieb unbeantwortet, es war Kubischs Todestag.

Der Gräfelfinger war im Würmtal sehr präsent, immer unterwegs mit Fahrrad und Hund Susi. Immer bereit, einen Ratsch zu halten, aber hartnäckig und streitbar, wenn um Umweltschutz ging.

„Bereits Anfang der 80er Jahre kämpfte Dieter Kubisch zusammen mit der damaligen Ortsgruppe im nördlichen Würmtal unerbittlich für den Schutz wertvoller Tier- und Pflanzenbestände sowie gegen Flächenversiegelung durch drohende Bebauungsmaßnahmen“, heißt es in einem von der Neuriederin Dorit Zimmermann im Namen der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz verfassten Nachruf. Sie sagt: „Ich habe seit Jahren beim BN eng mit Dieter Kubisch zusammengearbeitet, wir haben viele gemeinsame Projekte angeschoben und uns engmaschig über die Erfordernisse des Naturschutzes im nördlichen Würmtal ausgetauscht. Wir hatten noch viel vor.“

Kubisch war Vorsitzender der früheren Ortsgruppe Planegg/Gräfelfing des Bund Naturschutz. „Zu seinen frühen Erfolgen als Naturschützer gehörten die Realisierung des Grünzugs am Lichtweg in Planegg und die Anlage des Lichtwegweihers. Später wurde diesem wertvollen Grünzug auch die Stemmerwiese unterhalb des Feodor-Lynen-Gymnasiums zugeschlagen. Hinzu kam die benachbarte Streuobstwiese mit der Anpflanzung alter heimischer Obstsorten. Östlich des Feodor-Lynen-Gymnasiums wurde eine Benjeshecke aus Totholz errichtet, die sich mittlerweile zu einer vitalen Hecke heimischer Sträucher und Bäume entwickelt hat“, so Zimmermann.

Als Ruheständler Engagement nochmals intensiviert

Als Kubisch nach über zehnjährigem Engagement aufgrund zunehmender beruflicher und familiärer Beanspruchung zurücktrat, löste sich die Gruppe Mitte der 90er Jahre auf. Als im September 2019 die Ortsgruppe Würmtal-Nord gegründet wurde, lehnte er einen Posten als Beisitzer ab, brachte sich aber unermüdlich ein. Sein Leben hatte er damals, als Ruheständler, bereits nahezu komplett in den Dienst der Natur gestellt. Zimmermann unterstützte er im erfolgreichen Kampf um den Erhalt zweier alter Linden in der Neurieder Ortsmitte.

Nicht alles, was der Gräfelfinger anging, gelang. 2020 gehörte er zu den Initiatoren des Bürgerbegehrens „Rettet den Schulwald, neue Schwimm/Dreifachsporthalle auf den Schulcampus“. Er betonte damals: „„Wir sind nicht gegen eine Dreifachsporthalle und ein Schwimmbad für die Gräfelfinger Bevölkerung, sondern plädieren für eine intelligentere Stelle.“ Im Bürgerentscheid stimmen 75,1 Prozent für den von der Gemeinde vorgesehenen Standort. Zimmermann: „Auch wenn er für viele im Würmtal mitunter recht unbequem war, sein Wissen, seine jahrzehntelange Erfahrung im angewandten Umweltschutz sowie sein aufrichtiges Interesse an der Natur, brachten Dieter Kubisch stets Respekt und Hochachtung ein.“

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 17. August, 14 Uhr, auf dem Gräfelfinger Friedhof statt. Die Urnenbestattung ist im engsten Familienkreis geplant.