TSV-Sanierung so teuer wie Neubau

Bis zu 11 Millionen statt 6,9

Von Martin Schullerus schließen

Die Generalsanierung des Vereinsheims des TSV Gräfelfing wird teurer als erwartet – viel teurer. Statt 6,9 Millionen Euro könnte die Schlussrechnung im schlimmsten Fall 11 Millionen Euro betragen. Heute soll der Gemeinderat die Übernahme der Mehrkosten beschließen.

Gräfelfing – Wenn TSV-Präsident Christoph Göbel die Gemeinderäte auf die Baustelle einlädt, sind gemischte Gefühle angebracht. Schon bei einem Termin im Sommer ging es um den Baufortschritt – und neu entdeckte Probleme bei der Altbausanierung. Ende Januar gab es nun wieder einen Ortstermin an der Hubert-Reißner-Straße. Fazit: Die bisher geplante kleine Sanierungsvariante mit einer Instandsetzung für lediglich die nächsten zehn Jahre ist Makulatur. Dies habe sich „weder als sinnvoll, noch überhaupt möglich“ erwiesen, schreibt Göbel in einer umfangreichen Erläuterung an den Gemeinderat. „Mit der Sanierung müssen alle Dinge erledigt werden, die aus technischen oder rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen angezeigt sind“, so Göbel.

Die Liste der Mehr- und Zusatzkosten ist lang. Trinkwasserleitungen (320 000 Euro), Wärmeverteilung im Haus (226 000 Euro), Kellerabdichtung (300 000 Euro) oder Gaststättensanierung (540 000 Euro) sind nur die größeren Posten, die hinzu kommen. Außerdem sind schlimmstenfalls ein neues Dach (500 000 Euro) und eine Heizungsanlage (700 000 Euro bei regenerativer Variante) nötig. Die beiden letzten Posten möchte Göbel allerdings streichen; so könnte die Heizung aufgeschoben werden, bis der TSV an die Fernwärme angebunden wird. Ohnedies belaufen sich die Mehrkosten auf 2,47 Millionen Euro, zuzüglich 600 000 Euro Nebenkosten (Planung etc.).

Unter dem Strich stellt Göbel fest: „Wir kommen mit der Sanierungsvariante auf Neubaukosten. Es wäre aus heutiger Sicht klüger gewesen, das Vereinsheim abzureißen und neu zu bauen; das wäre auch schneller gegangen.“ Dass man sich einst anders entschieden habe, sei einem Dilemma geschuldet: Beim TSV-Heim aus den 80er Jahren musste allein schon wegen dem Brandschutz dringend etwas gemacht werden. Doch einen Neubau habe man verworfen, weil die Idee noch lebte, den TSV möglicherweise auf die Decke eines neuen Autobahntunnels zu verlegen und den Grund als Gegenfinanzierung zu nutzen. Für den Autobahntunnel hätten allerdings sowohl Geld als auch Entschlusskraft des Gemeinderates in der Kürze der Zeit gefehlt. So sei es zu dem Kompromiss der kleinen Sanierungsvariante gekommen.

„Wir bauen keine goldenen Wasserhähne“, sagt Göbel. Hohe Transparenz, enge Absprachen mit dem Bauamt und Beschränkung auf das fachlich Notwendige seien selbstverständlich. Immerhin bekomme man für das Geld ein „wirklich tolles Vereinsheim samt Gastronomie“, das für Jahrzehnte keine Investitionen mehr benötige.

Bürgermeister Peter Köstler wird dem Gemeinderat heute Abend ein unorthodoxes Vorgehen vorschlagen: Den TSV unter ständiger Aufsicht bauen lassen – und erst am Ende abzurechnen. Köstler: „Es ist ja alles nachvollziehbar, und ich sehe die große Verantwortung der Handelnden – in engster Abstimmung mit dem Bauamt.“ Der TSV werde auf lange Sicht an dem Standort verbleiben, die Investition ins Vereinsheim und die Außenanlagen lohne sich. Köstler: „Die Entscheidung Sanierung statt Neubau ist getroffen, und dazu müssen wir stehen – auch wenn es nun bedeutet, ein paar Millionen draufzulegen.“