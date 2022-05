Ukraine-Krieg verzögert Sporthallen-Bau

Von: Martin Schullerus

Radlader in der Baugrube der Sporthalle in Gräfelfing: Die Baustelle ruht derzeit, weil der Rohbau dank Kostensteigerung neu ausgeschrieben werden musste. © Michael Schönwälder

Wie weit reichen die Folgen von Russlands Ukraine-Krieg? Zum Beispiel bis in eine große Baugrube auf dem Lochhamer Schulcampus: Die Baustelle des Schwimmbads und der Dreifachturnhalle ruht, während die Ausschreibung für das Gewerk Rohbau wiederholt wird – weil die Kosten explodierten.

Gräfelfing – Die Spundwand Richtung Adalbert-Stifter-Straße ist sauber eingerammt, das Areal schulwegsicher eingezäunt. In der riesigen Baugrube schiebt ein einsamer Radlader Material hin und her, verloren zwischen Bergen aus Kies. Der sollte eigentlich längst abtransportiert sein. Doch die Zeit drängt derzeit leider nicht.

Der Grund sind die exorbitant gestiegenen Kosten bei Rohstoffen wie Öl und Baumaterial wie Holz oder Stahl – verursacht durch den Ukraine-Krieg. Das bringt derzeit unzählige Firmen und auch Bauherren in arge Bedrängnis. Für jeweils eine der Seiten stimmt die Kostenkalkulation überhaupt nicht mehr; oft genug für beide Seiten. So war die Gemeinde Gräfelfing kurz davor, den Rohbau an den günstigsten Anbieter zu vergeben – als der einen Rückzieher machte, weil die Selbstkosten zwischenzeitlich in die Höhe geschossen waren und das Angebot nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre.

Eigentlich wäre das Unternehmen an das Angebot gebunden, doch inzwischen haben Bundesbehörden die Not der Unternehmen erkannt und darauf reagiert. Sie raten dringend zu so genannten „Preisgleitklauseln“ in Verträgen. Diese ermöglichen es den Unternehmen, im Fall sprunghafter Preissteigerungen durch höhere Gewalt wie einem Krieg die Kostenmehrung durchzureichen, ohne vertragsbrüchig zu werden.

Für Bauverträge im Auftrag des Bundes sind diese Klauseln zum Schutz der Bauwirtschaft inzwischen vorgeschrieben. Länder, Kommunen und andere öffentliche Bauauftraggeber können sich daran orientieren.

Das hat nach Rücksprache mit dem Ministerium auch die Gemeinde Gräfelfing getan, die den Rohbau noch ohne Preisgleitklausel ausgeschrieben hatte. „Wir hatten nun die Wahl, mit dem betroffenen Unternehmen nachzuverhandeln oder das Gewerk neu auszuschreiben“, sagt Bürgermeister Peter Köstler. Jetzt läuft die neue, europaweite Ausschreibung wieder, an der sich der vormalige wirtschaftlichste Anbieter auch erneut beteiligen kann. Die Kostenberechnung der Gemeinde allein für dieses Gewerk lag jenseits der 5 Millionen Euro. Wie hoch der Auftrag vergeben wird, steht in den Sternen, doch günstiger dürfte es nicht werden.

Dieses eine Gewerk lässt Bürgermeister Peter Köstler insgesamt etwas unruhig auf das Gesamtprojekt blicken – in zeitlicher und finanzieller Hinsicht gleichermaßen. „Der Rohbau wirft uns etwa einen Monat zurück“, sagt Köstler im Merkur-Gespräch. Er hatte gehofft, der Kies würde in den Osterferien abtransportiert. Doch da der Rohbau sich ohnehin verzögert, schöpft auch die mit dem Aushub beauftragte Firma ihre vertragliche Frist aus; sie geht bis Ende Mai.

Was dem Bauherrn Gemeinde Gräfelfing insgesamt noch an Mehrkosten und Zeitverzug blüht, weiß heute niemand. Bürgermeister Peter Köstler: „Es wirft uns noch nicht aus den Fugen, aber wir haben noch viele Ausschreibungen vor uns.“ Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro – nach bisheriger Kalkulation.