Umstellung auf LED in großem Maßstab

Gräfelfing investiert im kommenden Jahr bis zu 300 000 Euro in neue Lampen in 16 Straßen

Von Martin Schullerus

Seit über zehn Jahren stellt die Gemeinde Gräfelfing ihre Straßenbeleuchtung sukzessive auf die energiesparenden und dimmbaren LED-Leuchten um – immer dann, wenn eine Straßensanierung ansteht. Von dieser Doktrin wich sie erstmals 2019 ab, um schneller voranzukommen, und stellte die Beleuchtung auch außerhalb des Sanierungsprogramms um. Denn das lohnt sich, wie aktuelle Zahlen belegen. Nun will Gräfelfing hier einen letzten großen Schritt tun, der bis zu 300 000 Euro kosten könnte.

Gräfelfing - Wer sich schon immer einmal gefragt hat, wie viele Straßenleuchten es in Gräfelfing gibt, bekommt nun eine präzise Antwort: Es sind 2269 Brennstellen, wie es im Fachjargon heißt. Von diesen aktuell 2269 Leuchten sind bereits 1396 auf LED-Technik umgerüstet. Das entspricht 61 Prozent. „Dadurch konnte der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung von 741 124 kWh im Jahr 2014 auf 381 988 kWh im Jahr 2022 gesenkt werden“, informierte Roland Strecker aus dem Bauamt jetzt den Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität (UEM). Somit habe sich der Stromverbrauch durch die Maßnahmen fast halbiert. „Eine weitere Reduzierung auf 250 000 kWh pro Jahr bei vollständiger Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wäre laut Bayernwerk möglich“, so Strecker.

Nach Stundenplan heruntergedimmt

Diese nennenswerte Einsparung verdankt sich nicht allein der neuen, verbrauchsarmen Technik an sich, sondern auch der Möglichkeit, diese Leuchten in einem bestimmten Stundenplan unterschiedlich stark herunterzudimmen. „Als Passant merkt man das kaum, aber es ergibt einen großen Einspareffekt“, so Strecker. So sieht das aktuelle Dimmprofil in Gräfelfing vor, dass die Lampen ab 22 Uhr auf 70 Prozent Leuchtkraft herunterfahren, ab 0 Uhr auf 50 Prozent, zwischen 5 und 6 Uhr, wenn die ersten Pendler unterwegs sind, wieder auf 70 und ab 6 Uhr bis Tageslicht auf 100 Prozent.

Ulrike Tuchnitz (Grüne) regte in der Ausschusssitzung an, die Leuchten „noch mehr“ zu dimmen. Das lehnte Bürgermeister Peter Köstler mit Hinweis auf Sicherheitsbelange ab. Ohnehin sei Gräfelfing hier im Vergleich mit anderen Kommunen in der Region schon weit vorausgegangen. Gemeinderat Florian Ernstberger (BVGL) bedachte den Grünen-Vorschlag mit dem Einwurf: „Die Leuchten sollten schon auch noch leuchten, sonst brauchen wir sie nämlich nicht.“

Aktuell gibt es noch 16 Straßen im Gemeindegebiet, die nicht auf LED umgestellt sind und auch nicht in nächster Zeit zur Sanierung anstehen. Diese will die Gemeinde 2024 nun allesamt modernisieren, um sich in den Folgejahren auf die restlichen Straßen im Zuge der jeweiligen Sanierung zu konzentrieren und schließlich komplett umgestellt zu sein. Die Straßen für 2024 sind: Adalbert-Stifter-Platz (23 Brennstellen), Am Vogelherd (13), Asamstraße (14), Eichendorffplatz (8), Friedemann-Bach-Straße (21), Herbststraße (3), Himbselweg (20), Im Tann (6), Max-Bruch-Straße (9), Paul-Eipper-Weg (7), Planegger Straße (19), Schiffmannstraße (7), Steubstraße (6), Waldheimstraße (15), Weberhofstraße (8) und Würmstraße (20). Die Kosten für die Umrüstung der 199 Brennstellen dieser Straßen beziffert die Gemeinde auf „erfahrungsgemäß 200 000 bis 300 000 Euro“. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat diese Umrüstung für 2024 einstimmig.