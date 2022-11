Umstrittene Umbaupläne

Gräfelfings wichtigste Kreuzung

Die große Kreuzung am Elektromarkt in Gräfelfing ist nicht zeitgemäß; Fußgänger und Radfahrer fristen dort ein gefährliches Schattendasein. Der nun geplante Umbau allerdings ist so tiefgreifend, dass mehrere Gemeinderäte ihn verweigern. Sie befürchten noch mehr Staus.

Gräfelfing – Das Unbehagen im letzten Bauausschuss war mit Händen zu greifen, als es um nichts Geringeres als einen Umbau der wichtigsten Kreuzung in Gräfelfing ging – und mit 20 000 Fahrzeugen pro Tag einem der am dichtesten befahrenen Knotenpunkte im Würmtal. Wo Lochhamer Straße und Kleinhaderner Weg auf die Pasinger Straße (St 2063) treffen, hat der motorisierte Verkehr heute absoluten Vorrang – dies zu Lasten von Fußgängern und Radfahrern. Ja, es gibt eine Unterführung samt Aufzug, doch bedient sie nur eine Seite der Kreuzung und ist so unattraktiv, dass sie selten genutzt wird. Überdies gibt es lediglich einen kleinen, ampelbewehrten Fußgänger-Übergang am Kleinhaderner Weg. Alle anderen Straßenäste mit teils vier Fahrspuren verfügen über keinen gesicherten Übergang für Radler und Fußgänger.

Breite Querungen vorgesehen

Verkehrsplaner Helmuth Ammerl vom Büro Obermeyer hatte nach umfangreichen Zählungen und Berechnungen eine Variante vorgeschlagen, die das Planungsbüro Dost nun im Detail auf Papier umsetzte und dem Bauausschuss vorlegte. Die Planung sieht auf allen vier Kreuzungsästen mit Ampeln versehene, breite Querungen für Fußgänger und Radfahrer vor. Wo immer entlang der Äste es räumlich möglich ist, gibt es außerdem einen drei Meter breiten Fuß- und Radweg. Dafür müssen Fahrspuren verschmälert werden, in der Lochhamer Straße zum Beispiel auf nur noch sieben Meter. Ob das Staatliche Bauamt Freising eine Reduzierung auf der Staatsstraße zulässt, sollen Gespräche klären.

Der freilaufende Rechtsabbieger, der aus dem Kleinhaderner Weg nordwärts Richtung Pasing führt, soll abgeschafft und das Rechtsabbiegen von einer Ampel geregelt werden. Die Verkehrsinsel an der Stelle entfällt. Trotzdem bestätigte ein Planer auf die Anfrage von Walter Frank (CSU), dass Sattelschlepper weder heute noch künftig an dieser Stelle rechts abbiegen könnten, ohne auf den Gehweg zu gelangen – auch wenn die Linksabbiegerspur aus Pasing kommend Richtung Rewe stärker nach hinten versetzt würde. „Das bleibt ein Problem“, so der Planer.

Ampelschaltung soll Probleme lösen

Ein größeres Problem sahen Gemeinderäte wie Florian Ernstberger (BVGL), Wolfgang Balk (IGG) und Jörg Scholler (FDP) gegenüber. Aus der Lochhamer Straße kommend, soll es künftig nicht mehr zwei getrennte Fahrspuren für Linksabbieger und Geradeausfahrer geben, sondern nur noch eine gemeinsame. Außerdem eine Rechtsabbiegerspur, ebenfalls mit Ampel. „Das wird nicht funktionieren“, sagte Wolfgang Balk. Ein freier Rechtsabbieger sei wegen seiner Leistungsfähigkeit immer vorzuziehen. Und Florian Ernstberger gab zu bedenken: „An der steilen Auffahrt staut es sich schon jetzt und wird dann viel schlimmer.“

Bürgermeister Peter Köstler sagte, der Verkehrsplaner wolle all diese Probleme mit der Ampelschaltung lösen und habe es durchgerechnet. Trotzdem schien auch der Bürgermeister angesichts neuer Ampelzeiten für Fußgänger und Radfahrer nicht restlos überzeugt, dass die Kreuzung noch funktionieren werde. Köstler: „Der Verkehrsplaner soll das noch einmal im Bauausschuss erklären und nachweisen. Dann kann hier mancher ruhiger schlafen – ich auch.“ Was Köstler sich dann auch nicht verkneifen konnte, war die Bemerkung: „Das alles funktioniert ganz locker – mit einer Entlastungsstraße.“

Der Bauausschuss beschloss die Wiedervorlage mit 6:4 Stimmen. Ernstberger, Balk, Ute Sturm (IGG) und Scholler lehnten die Pläne rundweg ab.