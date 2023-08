Voller Impulse zurück vom Weltjugendtag

Von: Nicole Kalenda

Vor dem Rückflug: Pfarrvikar Gregor Schweizer und die zehn jungen Gräfelfinger, die mit ihm beim Weltjugendtag waren. © Gregor Schweizer

Elf Gräfelfinger sind ausgezogen, am Weltjugendtag in Lissabon teilzunehmen, angeführt von Pfarrvikar Gregor Schweizer. Nach zwei Wochen in Portugal sind sie voller Eindrücke zurückgekehrt, aber auch voller Hoffnung für die katholische Kirche.

Gräfelfing – Papst Franziskus hat am vergangenen Sonntag mit 1,5 Millionen Gläubigen die Abschlussmesse des Weltjugendtags in Lissabon gefeiert. Mit dabei waren auch Pfarrvikar Gregor Schweizer (33) und zehn junge Menschen aus dem Pfarrverband St. Stefan - St. Johannes in Gräfelfing und Lochham. „Es war nicht nur eine schöne Zeit, es ist so viel passiert. Ich werde sehr oft an den Weltjugendtag zurückdenken“, sagt Stani Bartolen (18), der sich zu Hause in der Pfarrjugendleitung engagiert. Er habe sich vorgenommen, manches in den Alltag zu übernehmen. Das ist ganz im Sinne Schweizers, der erklärt: „Ich finde es brutal wichtig, dass es nicht nur ein Mega-Event bleibt. Jetzt sind wir von der Seelsorge noch mehr gefordert.“ Nach den Sommerferien möchte er den Jugendgebetskreis wieder aufleben lassen, der zuletzt pausierte. „Die Nachfrage ist da.“ Auch ein Treffen mit den Mitreisenden Ende September schwebt Schweizer vor.

Unterwegs mit der Gemeinschaft Emmanuel

Schweizer gehört wie Pfarrer Markus Zurl der Gemeinschaft Emmanuel an, die auf ihrer Homepage schreibt: „,Emmanuel’, das heißt ,Gott mit uns’. Die Nähe Gottes zu den Menschen, sein Ja zu dieser Welt, sein offenes Herz für jeden Einzelnen – das ist die Erfahrung, die die Gemeinschaft Emmanuel prägt.“ Gregor Schweizer zählte zu den Verantwortlichen einer von der Gemeinschaft organisierten zweiwöchigen Gruppenreise mit 60 Teilnehmern, unter denen sich auch die zehn 17- bis 22-Jährigen aus dem Pfarrverband befanden.

Für den Pfarrvikar war es der fünfte Weltjugendtag, eine Veranstaltung der römisch-katholischen Kirche, die auf eine Initiative Papst Johannes Paul II. zurückgeht. 2005 in Köln als 15-Jähriger habe ihn das Erlebte tief beeindruckt, die Erkenntnis, „Glaube ist, eine Freundschaft mit Jesus zu führen. Das war die Initialzündung für mich, den Priesterberuf zu erwählen.“ Es folgte als Schüler Sydney 2008 und als Seminarist Madrid 2011 sowie Krakau 2016. In Lissabon erlebte er zum ersten Mal den Weltjugendtag als Priester – und lief prompt im deutschen Pilgerzentrum Pfarrer Franz Xaver Weber über den Weg, der ihn als 15-Jährigen mit nach Köln genommen hatte, obwohl er eigentlich noch recht jung gewesen sei.

In einem Blog, der unter https://schwizgregor.wixsite.com/weltjugendtag2023po zu finden ist, ermöglichten es Schweizer und die Gruppe, sie zu begleiten, vom Abflug am 26. Juli bis zur Rückkehr am 9. August. „Ich bin mit der Einstellung reingegangen, dass das ein netter Urlaub wird“, sagt Bartolen. Er täuschte sich.

Vortreffen in Coimbra

Dem eigentlichen Weltjugendtag ging ein viertägiges Vortreffen der Gemeinschaft Emmanuel in Coimbra mit 3500 Jugendlichen voraus. Die zehn Gräfelfinger waren zusammen mit anderen in einem Stadion untergebracht. „Wir waren müde und hungrig, hatten keine gescheite Unterkunft, und trotzdem waren die Massen gut gelaunt“, sagt Bartolen über die Ankunft. Freizeit habe es nicht viel gegeben. „Man beschäftigt sich den ganzen Tag mit Gott, hat immer zu tun.“ Beeindruckt habe ihn der Barmherzigkeitsabend, der in Coimbra und später auch in Lissabon veranstaltet wurde. Vor allem die erste Erfahrung in Coimbra: „Ich finde es krass, wie 3500 Leute gemeinsam in Stille Gott anbeten.“ Einprägsam sei auch ein Moment kurz vor Beginn des Abschiedsgottesdienstes mit Papst Franziskus gewesen. Nachdem die Gläubigen im Freien übernachtet hatten, „gab es ein kurzes Innehalten, 1,5 Millionen Menschen sind zur Ruhe gekommen und waren komplett still“.

Schweizer nennt die letzte Messe der Großveranstaltung, die er als einer von 10 000 Priestern mitfeierte, „Wahnsinn“. Die Predigt des Papstes nachzulesen, lohne sich unbedingt. Sie endet mit den Worten: „Habt keine Angst, habt keine Angst! Vorwärts, habt keine Angst!“

Abschluss in Sintra

Nach Monaten voller schlechter Nachrichten, in denen es geheißen habe, die Kirche sei am Aussterben, alles gehe den Bach herunter, habe ihn der Weltjugendtag mit der Masse junger Christen „in eine neue Hoffnung katapultiert“, so Schweizer. Den nächsten Weltjugendtag 2027 in Seoul hat er schon vor Augen. Er schreibt in seinem Blog: „Was für eine Freude für die junge Kirche in Asien, wo das Christentum rasant wächst, trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Widerstände.“ Reizen würde es ihn schon, einen Weltjugendtag in Asien zu erleben.

Für den Pfarrvikar und seine Gräfelfinger Schar ging es nach dem Abschiedsgottesdienst nicht sofort zurück ins Würmtal. Zwei Tage in Sintra an der Küste standen an: baden, entspannen und vor allem verarbeiten, was in den vorangegangenen Wochen passiert war. Bartolen möchte Schweizer künftig bei der Arbeit mit den Firmlingen unterstützen. „Ich hatte die Idee vorher schon, aber der Weltjugendtag hat mich darin definitiv bestärkt.“