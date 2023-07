Vorfreude aufs Gräfelfinger Weinfest

Von: Martin Schullerus

Die Sommerabende auf dem Weinfest locken regelmäßig Tausende Besucher auf den Gräfelfinger Eichendorffplatz. Am Wochenende ist es wieder so weit. © Gemeinde Gräfelfing

Gräfelfing – Die Vorfreude steigt, die Vorzeichen sind bestens: Am Wochenende findet das 16. Gräfelfinger Weinfest auf dem Eichendorffplatz statt. Zwei gute Nachrichten schickt Organisator Jan Konarski vorweg: Das Wetter könnte laut Vorhersage schöner nicht sein. Und: Es gab keinen Grund, am Erfolgsmodell etwas zu ändern.

Die vielen Tausend Fans wissen es: „Weinfest“ ist nicht nur dahergesagt. Winzer aus zahlreichen renommierten deutschen und europäischen Anbaugebieten präsentieren das Beste, was der Keller hergibt – von der Südtiroler Weinstraße über das Weinviertel bei Wien, dem Piemont, der Toskana bis zu Weinen aus Unterfranken und dem Rheinland reicht das Angebot aus entsprechend vielen Rebsorten. Hinzu kommt eine Familienbrennerei für Spirituosen und Liköre. Jan Konarski sagt: „Zu den meisten Winzern hat sich über die Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut; wir können uns auf höchste Qualität und gute Preise verlassen.“ So werden die Weinliebhaber wieder auf ihre Kosten kommen – beim Fachsimpeln mit den Winzern, beim Degustieren und dem Genießen in guter Gesellschaft.

Der von Bäumen umrahmte Eichendorffplatz mit den Buden ringsum bildet das stimmungsvolle Ambiente und genügend Fläche für rund 1200 Sitzplätze. Bei gutem Wetter besuchen an den drei Tagen rund 10 000 Gäste aus Gräfelfing und Umgebung das Weinfest.

„Dass es immer drei gelungene Tage werden, ist nicht zuletzt der Verdienst von Organisator Jan Konarski, der immer wieder ein anderes Programm auf die Beine stellt, außerdem der fleißigen Helfer vom Betriebshof, die schon Tage zuvor die Stände aufbauen und nach dem Weinfest wieder abbauen. Aber auch die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Vereine tun ihr Übriges dazu - zum Beispiel am Grillstand oder an anderen kulinarischen Ständen“, so Bürgermeister Peter Köstler.

Maßgeblich trägt zur Stimmung das musikalische Programm auf der großen Bühne bei. Am Freitag, 7. Juli, tritt die Band „Woidrand Echo“ auf, die im letzten Jahr bereits überzeugte. Der Samstag, 8. Juli, gehört ab 18 Uhr der Partyband „Ois Easy“. Am Sonntag spielt ab 15 Uhr die Blasmusik Schöngeising, ab 18 Uhr das Trio „Acoustic Revolution“.

Das Weinfest ist am Freitag und Samstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 15 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.