Vorstoß für Tempokontrollen an A 96

Die Gemeinde Gräfelfing unternimmt einen weiteren zaghaften Versuch, den Lärm an der Autobahn zu minimieren.

Gräfelfing– Auf Antrag des Bürgervereins soll die Verwaltung sich nun laut Beschluss des Hauptausschusses „mit Nachdruck an die zuständigen Behören wenden“, um „im/am Tunnel der Autobahn A 96 und auf der Würmtalstraße in Gräfelfing Kontrollen von Geschwindigkeit, Lärm und Betriebszulassungen von Auspuffanlagen“ zu erreichen – insbesondere in den Abend- und Nachtstunden des Wochenendes. Die Erfolgsaussichten bewerteten Gemeinderäte und Bürgermeisterin als bescheiden.

In seinem Antrag hatte Florian Ernstberger festgestellt, es gebe einen regelrechten „Lärmtourismus“ durch Fahrer, die im Tunnel wegen des Widerhalls Vollgas geben würden – und das wiederholt, weil sich über die Anschlussstellen im Westen und Osten des Autobahntunnels sogleich bequem wenden ließe.

Gleiches berichtete Ernstbergers Fraktionskollege Günter Roll nun im Hauptausschuss von der Würmtalstraße, wo in Fahrtrichtung München, beginnend mit der Kreuzung Pasinger Straße, „richtige Rennen“ gefahren würden.

Bürgermeisterin Uta Wüst sagte, es sei „schwierig, diese Einzelübertretungen polizeilich zu erfassen“. Tempokontrollen an der Autobahn fänden statt. Tatsächlich gibt es lediglich eine Stelle – auf der rechten Seite kurz vor dem Tunnel in Fahrtrichtung Lindau – wo Radarwagen manchmal stehen, und dies äußerst selten. Die Gemeinde könne auf dieses Anliegen „gerne noch mal hinweisen“, doch liege die Durchführung im Ermessen der Behörden, vor allem der Autobahnpolizei, so Wüst.

Peter Köstler (CSU) verwies darauf, dass die Gemeinde selbst es war, die sich gegen feste Blitzer im 80er-Bereich der A 96 aussprach, weil sie die Kosten von über 200 000 Euro hätte tragen müssen. Das Staatsministerium hatte dafür grünes Licht gegeben.