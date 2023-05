Waldheim in neuer Hand

Von: Martin Schullerus

Ute Sturm und Klaus Zörner vor dem Eingang zum Waldheim © Michael Schönwälder

Das Waldheim, am westlichen Ortsrand von Gräfelfing gelegen, zählt zu den stimmungsvollsten Biergärten im Würmtal. Mit der neuen Saison haben Ute Sturm und Klaus Zörner die traditionsreiche Einrichtung als Pächter übernommen. Die Resonanz ist riesig.

Gräfelfing – Ute Sturm und Klaus Zörner sind gestandene, in der Gastronomie erfahrene Geschäftsleute. Nun sind ihre Arbeitstage noch mal deutlich länger geworden als bisher. „Ich habe die Anzeige zu Weihnachten im Internet gelesen, und wir haben unsere Chance bekommen und genutzt“, sagt Ute Sturm. Das Gräfelfinger Waldheim habe sie schon vor 30 Jahren mit ihren Kindern gerne aufgesucht – nun ist sie selbst die Wirtin. „Es ist ein toller Platz, ein Idyll in der Natur“, schwärmt Ute Sturm. Parallel läuft ihr Käse- und Spezialitätengeschäft in der Bahnhofstraße weiter.

Das Waldheim-Areal mit Biergarten gehört seit 1924 dem Evangelischen Handwerkerverein. Auf der etwa 30 000 Quadratmeter großen Gesamtfläche, die mitten in der Natur liegt, befinden sich unter anderem der Biergarten mit Ausschank und rund 320 Plätzen, ein großer Kinderspielplatz, eine Fußballwiese und eine Kegelbahn für internen Gebrauch.

Augustiner hat Ayinger abgelöst

Mit den neuen Pächtern gibt es gleich mehrere Veränderungen. Bierliebhaber dürfte interessieren, dass statt Ayinger nun Augustiner ausgeschenkt wird. Klaus Zörner, der gelernter Koch ist und bereits sechs Jahre lang die Biergarten-Küche an der Muffathalle leitete, setzt auf Qualität, zugleich sollen die Preise familienfreundlich bleiben. So gibt es keine Pommes und Bratwurst. Ute Sturm: „Zum einen riecht das sehr, aber vor allem wäre es teuer, wenn man es gut machen will und das Öl häufig wechselt.“

Lieber setzen die neuen Wirte auf traditionelle Biergartenküche mit Bio-Brezn, gutem Brot, den Klassikern Wurstsalat und Obazd’n, und bei den Tagesgerichten ist stets auch ein veganes dabei. Die Wurstwaren sind regional und kommen von einem Metzger in Starnberg, die Kuchen sind selbst gebacken. Alles ist frisch, Tiefkühlkost gibt es nicht.

Außerdem führten die Pächter ein neues System mit der Trennung von Kasse und Ausschank ein, wie sie in vielen Biergärten üblich ist. Daran müssen manche Besucher des Waldheims sich gleichwohl noch gewöhnen, wie die Praxis zeigte. Insgesamt ist die Resonanz groß bis überwältigend. „Es ist viel besser angelaufen als gedacht“, sagt Ute Sturm. An Wochenenden war der Ansturm manchmal kaum zu bewältigen. Sie gibt Gästen den Tipp, nach Möglichkeit unter der Woche zu kommen, da sei es etwas ruhiger und gemütlicher. „Wir suchen auch noch Personal“, sagt die Gastronomin.

Das Waldheim soll betont familienfreundlich bleiben. Vor allem wegen der kleineren Kinder bitten die Betreiber darum, Hunde an der Leine zu halten. Der Biergarten hat bei schönem Wetter Dienstag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr geöffnet, Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Montag ist Ruhetag. Bei sehr schlechtem Wetter bleibt das Waldheim geschlossen. Die Pächter planen, die Besucher über ein Regen-Telefon und aktuelle Angaben im Internet jeweils zu informieren.