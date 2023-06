Weiterer Pfeiler für Gräfelfinger Mobilfunk-Konzept

Von: Stefan Reich

Der bisher einzige Mast an einem Positivstandort ragt hinter dem TSV-Sportplatz aus dem Wald. © Dagmar Rutt

Seit fast 20 Jahren ist das gemeindliche Mobilfunkkonzept in Gräfelfing Thema. Nun schreitet die Umsetzung weiter voran. Der zweite von insgesamt fünf großen Sendemasten soll demnächst gebaut werden, die Planungen für den dritten Mast werden jetzt konkret.

Gräfelfing – Fünf große Mobilfunkmasten statt zahlreicher kleiner Antennen auf den Dächern, und in der Folge ein besseres Netz bei weniger Strahlung: Das ist die Idee des Gräfelfinger Mobilfunkkonzeptes. Jahrelang wurde darüber diskutiert, wurden Positivstandorte gesucht und die baurechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, weitere neue Antennen in Wohngebieten zu verbieten. Auch vor Gericht wurde gestritten. Im Jahr 2017 entstand dann der erste Mast, ein knapp 40 Meter hohes Stahlgebilde im Wald hinter dem Gelände des TSV Gräfelfing. An den vier weiteren Standorten passierte lange nichts. Die Betreiber hatten noch kein größeres Interesse zur Errichtung, viele Altverträge für bestehende Antennen liefen noch.

Bei Reitverein und Bäcker-Akademie

In diesem Jahr dürfte sich die Situation ändern. Der Bau des zweiten Großmasts an einem der fünf Positivstandorte ist schon genehmigt und steht kurz bevor. „Es ist davon auszugehen, dass der Mast beim Reitverein Würmtal nach dem Sommer stehen wird“, sagt Markus Ramsauer, Leiter des Gräfelfinger Bauamtes. Und für einen dritten Mast hat nun am Dienstag der Gemeinderat den Weg frei gemacht. Das Gremium segnete einstimmig den Bauantrag für einen Mobilfunk-Sendemast an der Josef-Schöfer-Straße nahe der Bäcker-Akademie in Lochham ab.

Auch dieser Standort ist Teil des Mobilfunkkonzeptes und soll der Netzabdeckung für den Westen Lochhams und die Autobahn A96 dienen. Gestellt hatte den Antrag das Unternehmen ATC. Es baut Sendemasten und vermietet Plätze für Antennen an Mobilfunkanbieter. Laut Mietvertrag zwischen Gemeinde und ATC für die Aufstellfläche müssten alle Anbieter Zugang bekommen, erläuterte Ramsauer am Dienstag im Gemeinderat. Der Turm soll 20 Meter hoch werden und nah an der Autobahn stehen. Geplant ist eine Ausführung in Form eines Stahlgerüstes. Walter Frank (CSU) plädierte für einen schlankeren Betonmast. Darauf habe man rechtlich keinen Einfluss, sagte Ramsauer. Die Farbe sei aber wohl Verhandlungssache, so der Bauamtsleiter auf die Anmerkung von Thomas Heidereich (CSU), dass ein weiterer roter Mast wie am TSV-Gelände nicht wünschenswert sei.

Ein weiterer Baustein des Konzeptes ist der Maststandort am Max-Dieckmann-Platz nahe der Planegger Ortsgrenze. Um diesen Standort hatte es in der Vergangenheit immer wieder Debatten gegeben, auch in Planegg. Zu diesem Standort könne man derzeit keine konkreten Aussagen treffen, sagt Ramsauer. Die Umsetzung ist noch offen. Der fünfte vom Gemeinderat beschlossene Positivstandort liegt nördlich der Heitmeiersiedlung im Paul-Diehl-Park an der Würm. Auch hier ist unklar, wann ein potenzieller Betreiber Interesse an der Errichtung eines Masts hat. Dieser Mast sei auch nicht ganz so essenziell für das Konzept wie die anderen vier, sagt Ramsauer. Insgesamt komme die Umsetzung des Konzeptes voran, erläutert der Bauamtsleiter. Die alten Sendeanlagen in den Wohngebieten würden, wie am Jahnplatz geschehen, inzwischen nach und nach verschwinden.