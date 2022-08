Weltbester Biersommelier gesucht

Von: Martin Schullerus

Kehrt nach Gräfelfing zurück: Michael Friedrich aus Chemnitz gewann dort im vergangenen Jahr die Deutsche Meisterschaft der Biersommeliers. Nun führt er das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft an. © Michael Schönwälder

Die Emanzipation des Bieres gegenüber Wein ist seit Jahren in vollem Gange. Eine logische Facette dieser Entwicklung ist das Fach des Biersommeliers – analog zum Weinsommelier. Alle vier Jahre findet die Weltmeisterschaft dieser Kenner und Botschafter des Bieres in Deutschland statt – mit maßgeblicher Beteiligung der Doemens-Akademie in Gräfelfing. Am 11. September ist es wieder so weit.

Gräfelfing - Die Vielfalt der Bierarten, die Vielzahl an Brauereien und die Raffinesse der Geschmäcker rufen geradezu nach Expertentum. Bier ist längst ein weltweites Genussmittel, ja Phänomen. Ohne die Urheberschaft, Tradition und Expertise europäischer und nicht zuletzt bayerischer Bierkultur zu schmälern, gibt es herausragende Fachleute und Produkte inzwischen auf allen Erdteilen und in vielen Kulturkreisen, die lange unverdächtig waren, von Bier eine Ahnung zu haben. So hat beispielsweise der amerikanische Markt erst in den letzten 20 Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen, angetrieben durch Tausende sogenannter „microbreweries“ – Kleinbrauereien, die auf Qualität und unverwechselbaren Geschmack setzen.

Start der Ausbildung 2004

Biersommeliers sind in der Branche etabliert, und ihr Wissen kommt in verschiedenen Bereichen zum Tragen: im Marketing, Vertrieb, in der Gastronomie und im Handel. Auch Braumeister lassen sich zu Biersommeliers ausbilden, ebenso bierbegeisterte Personen, die dies als Hobby betreiben. Seit dem Start der Ausbildung bei Doemens im Jahr 2004 nimmt die Teilnehmerzahl an den Kursen stetig zu.

So verwundert es nicht, dass die aktuell in Vorbereitung befindliche siebte Weltmeisterschaft der Biersommeliers sich auf nicht weniger als 82 teilnehmende Biersommeliers aus 18 Nationen und von vier Kontinenten freut. Die Weltmeisterschaft findet alle zwei Jahre statt – davon alle vier Jahre in Deutschland, gleichzeitig mit der Fachmesse drinktec, die Hauptpartner des Wettbewerbs ist; so auch dieses Mal.

Neues WM-Format

Auf fachlicher und organisatorischer Seite stützt die Gräfelfinger Doemens-Akademie die Veranstaltung. „Diesmal haben wir ein neues Format“, sagt Andreas Hofbauer, selbst Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Doemens. Denn erstmals werden die drei Vorrunden der Weltmeisterschaft in der neuen Doemens-Niederlassung in Gräfelfing selbst stattfinden, und zwar am Sonntag, 11. September. Hier werden sowohl theoretische Grundlagen rund ums Bier als auch sensorische Fähigkeiten in Bierstil- und Geschmacks-tests benötigt, um sich für das Finale zu qualifizieren.

Anders als die drei Vorrunden, findet dieses öffentlich und auf der Messe drinktec direkt statt, und zwar am Nachmittag desselben Tages, ab 15 Uhr auf dem Münchner Messegelände (Conference Center Nord, 1. OG, Saal C 62). Dieses Event, das auch per Livestream im Internet (Facebook) zu verfolgen ist, bestreiten acht Finalisten. Sie müssen neben Sensorik und Wissen auch eine überzeugende Performance auf der Bühne bei der Bierpräsentation leisten. Vor einer hochkarätigen Jury samt Publikum gilt es für jeden von ihnen, ein vorher unbekanntes Bier umfassend zu präsentieren. Wer die Botschaft von Bierkultur und deren Vielfalt am besten vermittelt, wird zum Sieger und somit zum neuen Weltmeister der Biersommeliers gekürt.