Wenn im Schwertberg Blumen stecken

Von: Nicole Kalenda

Anne Gürtler mit zwei ihrer Arrangements © Dagmar Rutt

Anne Gürtler hat sich dem Ikebana verschrieben. Die japanische Art, Blumen und Zweige zu arrangieren, ist für die Gräfelfingerin die Möglichkeit, Pflanzen in ihrer schönsten Gestalt zu präsentieren. Ab 1. Juni sind Gestecke von ihr im Rahmen einer Sonderausstellung im Botanischen Garten in München-Nymphenburg zu sehen.

Gräfelfing – Es beginnt in den 90er Jahren: Anne Gürtler bewundert die Blumenarrangements in der Ostasiatischen Abteilung des Museums für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Sie stammen von der Ikebana-Professorin Si Schulz. Die Harmonie und Ausgewogenheit der blühenden Kunstwerke faszinieren Gürtler. „Das war so beeindruckend“, sagt sie. Sie beschließt, Unterricht bei Schulz zu nehmen. „Sie lehrte mich, die Schönheit der Pflanzen optimal zur Geltung zu bringen.“ In all den Jahren, die seitdem vergangen sind, lässt die japanische Art, Blumen und Zweige zu arrangieren, Gürtler nicht mehr los. Seit diesem Jahr besitzt die 70-Jährige das 8. Diplom, den 1. Lehrergrad. „Danach kommen Assistenzprofessorentitel“, sagt Gürtler.

Geschichte geht bis ins siebte Jahrhundert zurück

Die Geschichte des Ikebana geht bis ins siebte Jahrhundert zurück. „607/608 wurde Ono no Imoko, ein Mitglied des japanischen Kaiserhauses, von der damaligen Kaiserin Suiko nach China entsandt, um die neue Religion des Buddhismus zu studieren. In China gab es schon damals die Sitte, Blumen bei Buddhastatuen aufzustellen“, so Gürtler. „Der japanische Kronprinz Shotoku fand eines Tages eine vom Meer angespülte Statue des Bodhisattwa Avalokitesvara. Er machte sie zu seiner Schutzgottheit und errichtete ihr einen Tempel. Imoko stellte hier alltäglich, so wie er es in China gelernt hatte, vor dem Bildnis der Gottheit Blumen auf. Neben dem Tempel befand sich ein Weiher. An seinem Ufer errichtete er seine Klause und vertiefte sich mehr und mehr in die Kunst des Blumenstellens. Seine Lehre erhielt schließlich den Namen Ikenobo, was so viel bedeutet wie: ,Klause am Weiher’.“

Als Gürtler beginnt, Stunden zu nehmen, steht sie voll im Berufsleben. Als Key Account Managerin bei Siemens Healthineers im Bereich Labordiagnostik ist sie viel unterwegs, arbeitet keine Woche unter 60 Stunden, auch samstags oder sonntags. Doch die Montagabende sind ihr wichtig. Da geht sie zum Ikebana-Kurs. Nie wird sie vergessen, wie sie einmal nach einem anstrengenden Arbeitstag von Kopfschmerzen geplagt ein Chrysanthemen-Arrangement herstellte – und irgendwann waren die Kopfschmerzen weg. „Die Konzentration auf die Blüten und Zweige hat auch meditative Aspekte“, sagt Gürtler. „Es ist ein ganz toller Ausgleich.“

Wochenendseminare in Wien

Als Gürtler und ihr Mann, der Virologe Lutz Gürtler, 2019 nach Gräfelfing ziehen, besucht sie einen Kurs der Volkshochschule im Würmtal, nimmt weiter Unterricht und beginnt, die ersten Diplome abzulegen. „Man lernt sehr viel, wenn man sich auf Prüfungen vorbereitet, setzt sich intensiver mit dem Thema auseinander“, sagt sie. Inzwischen hat Gürtler eine Professorin in Wien. Viermal im Jahr reist sie für ein Wochenendseminar in die österreichische Hauptstadt.

Während der Corona-Pandemie läuft die Weiterbildung über WhatsApp: Gürtler schickt die Fotos ihrer Arrangements und bekommt im Gegenzug die Korrekturen, die sie vornimmt und wieder als Foto verschickt. Das habe sehr gut funktioniert. Während Ausstellungen vor Ort in dieser Zeit wegen der Ansteckungsgefahr nicht möglich sind, erscheinen Fotos ihrer Werke online, bei digitalen Ausstellungen, die in Moskau, Manila oder Kyoto konzipiert werden.

Die Blumen, Zweige und Gräser, die Gürtler verwendet, nimmt sie gerne aus dem eigenen Garten. Sie bedient sich aber auch im Blumenhandel. „Wenn es um eine Ausstellung geht, gehe ich zum Blumengroßmarkt.“ Ikebana sei nicht an bestimmte Jahreszeiten gebunden. „An sich geht das immer. Ich gehe gerne durch den Garten und schaue, was blüht.“ Wann immer sie interessante Pflanzen finde, suche sie ein Plätzchen im Garten, um sie unterzubringen. „Gartenarbeit ist für mich auch Entspannung“, sagt Gürtler. „In den Jahren, in denen wir hier leben, ist der Anteil der Blumenbeete immer größer geworden.“

Für ein Arrangement wie das „Ichi monji“ Genannte (siehe Foto links), ein Shoka Shimputai, benötigt Gürtler eine halbe Stunde. „Ich habe vorher im Kopf, was ich machen möchte, dann suche ich Blumen und Äste.“ An der moderneren, vor rund 45 Jahren entwickelten Ikebana-Form Shoka Shimputai, schätzt sie die Reduziertheit: drei Materialien, bei denen die einzelnen Pflanzen sehr gut zur Geltung kommen. „Das Arrangement besteht aus zwei Hauptelementen: Shu und Yo, die sich ergänzen wie Ying und Yang, Mann und Frau oder Tag und Nacht. Dazu wird noch eine begleitende Linie gestellt. Anders als bei der traditionellen Form gibt es kein Schema, nach dem man arbeitet, sondern man ist frei, eigene Ideen und Vorstellungen zu verwirklichen.“ Das Arrangement hält etwa eine Woche. Ausschlaggebend dafür seien Material und Temperatur.

30 Kenzans

Wer sich an einem Blumenarrangement nach japanischer Art versuchen möchte, benötigt zunächst eine Schale und einen Kenzan, was so viel wie Schwerterberg bedeutet. Dieser besteht aus einer Bleiplatte mit vielen kleinen Metallnadeln, im Deutschen wird der Kenzan auch Blumenigel genannt. Rund 30 Kenzans hat Gürtler inzwischen, teilweise aus Japan oder bei ihren Lehrern erworben, mit feinen Nadeln oder groben. Eine andere Möglichkeit ist, ganz traditionell in einem Strohbündel zu arrangieren. Wer Ikebana lernt, lernt auch, Strohbündel zu binden, die zum Beispiel Verwendung beim Tatehana (Foto oben rechts) finden. Gürtler ist dazu übergangen, Stroh aus Kunststoffmaterial zu benutzen, das sich mehrfach verwenden lässt. „Stroh vom Feld schimmelt leicht“, sagt sie.

Wichtig sei, Spannung in das Arrangement zu bringen, mit unterschiedlichen Farben, Blütenformen und Höhen. „Zum Beispiel Gelb und Blau und noch etwas Grünes dazu.“ Gürtler: „Ikebana heißt für mich: Blumen in ihrer eigentlichen, schönsten Gestalt zu präsentieren.“

Einen Eindruck davon, was die Gräfelfingerin darunter versteht, bekommt, wer am 20. Oktober die „Zeitlos“ betitelte Jahresausstellung des Kulturfördervereins Würmtal im Planegger Rathaus besucht. Im vergangenen Juli zur Vorsitzenden gewählt, möchte Gürtler als Kontrapunkt zu Bildern und Skulpturen ein Ikebana beisteuern.

Zuvor sind ihre Arrangements vom 29. Juli bis mindestens 2. August auf der Bundesgartenschau in Mannheim zu sehen – und ganz aktuell ab 1. Juni und bis einschließlich Sonntag, 4. Juni, in einer Ikebana-Sonderausstellung in der Winterhalle des Botanischen Gartens München-Nymphenburg (Menzinger Straße 65), täglich von 9 bis 18 Uhr.