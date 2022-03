Wertstoffhof: Optimale Lösung nicht in Sicht

Von: Andreas Deny

Auf dem Gräfelfinger Wertstoffhof geht es häufig eng zu, die stark frequentierte Anlage ist zu klein. Der Verkehr staut sich – insbesondere an Samstagen – oft zurück bis auf den Lochhamer Schlag. © Dagmar Rutt

Die Gemeinde Gräfelfing braucht einen neuen Wertstoffhof. Zwei Vorschläge für die Realisierung liegen auf dem Tisch. Doch beide haben einen Pferdefuß.

Gräfelfing – Eine steigende Zahl von Nutzern, immer komplexere gesetzliche Anforderungen an die Abfalltrennung – die Gemeinde Gräfelfing will für ihren Wertstoffhof, ein Provisorium seit Jahrzehnten, endlich eine dauerhafte, zukunftssichere Lösung finden. Das gestaltet sich jedoch schwierig, wie am Donnerstag die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität zeigte.

Wertstoffhof und Betriebshof trennen

Derzeit ist der Wertstoffhof in den Betriebshof am Lochhamer Schlag integriert. Womit niemand recht glücklich ist. „Unsere Mitarbeiter sind seit Jahren auf Trennung aus“, sagte Bürgermeister Peter Köstler. Zudem hätten beide Einrichtungen Flächenbedarf. Als möglichen Standort für den Wertstoffhof hat Gräfelfing die gemeindeeigene Fläche zwischen der Zufahrt zum Betriebshoflager an der Großhaderner Straße und der Flüchtlingsunterkunft ins Auge gefasst. Hier ließe sich laut Werner P. Bauer, Geschäftsführer der auf Abfallwirtschaft spezialisierten ia GmbH, eine moderne Anlage unter anderem mit abgesenkten, leicht bedienbaren Großcontainern und einer Annahmestelle für Elektroaltgeräte realisieren. Es gebe auch reichlich Platz und eine separate Zufahrt für das Containerfahrzeug, so Bauer. Geschätzter Kostenrahmen: rund drei Millionen Euro.

Kritik an großflächiger Versiegelung

Nicht nur Ulrike Tuchnitz (Grüne) kritisierte, dass man hierfür eine große Fläche neu versiegeln müsste. Überdies sei es ihrer Ansicht nach unangemessen, eine derartige Einrichtung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Friedhof zu situieren und den Bewohner der Asylbewerberunterkunft direkt vor die Schlafzimmer zu setzen. Die Grünen hatten deshalb bereits im vergangenen Jahr beantrag, die Verwaltung solle prüfen, ob man nicht den Wertstoffhof und Betriebshof am bestehenden Standort Lochhamer Schlag 23 belassen und durch Nachverdichtung mehr Raum und Funktionalität schaffen könne.

Per Rampe in den Wertstoffhof

Dies sei durch ein zweigeschossiges Bauwerk mit zwei getrennten Ebenen durchaus möglich, wie Braun ausführte. Der Container- aber auch Bauhofverkehr würde bei dieser Variante ebenerdig abgewickelt, während sich der Wertstoffhof im Obergeschoss befinde und über eine Rampe angefahren werde. Darüber hinaus habe man, etwa durch weitere Aufstockungen, noch gute Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen, sagte Braun. Größtes Manko dieser Variante sei jedoch die Verkehrssituation. Es werde auch in Zukunft Rückstaus auf die Lochhamer Straße und Probleme mit dem Busverkehr geben, weshalb er den Standort an der Großhaderner Straße klar favorisiere. Zudem müsse der Betrieb des Wertstoff- und Bauhofs während der Umbaumaßnahmen weiter gewährleistet werden. „Das ist baulich eine ganz andere Nummer“, konstatierte Bürgermeister Köstler auch in Hinblick auf die Kosten. Wenn es keine neue Flächenversiegelung gebe, dürfe es auch mehr kosten, meinte Anette Kitzmann-Waterloo (SPD).

Er sehe bei keiner der beiden Varianten Grund zum Jubeln, sagte Florian Ernstberger (BVGL). Er habe vor allem ein Problem mit der Rampe ins Obergeschoss. „Ein Wertstoffhof sollte für den Nutzer möglichst einfach gestaltet sein.“ Auch Thomas Heidenreich (CSU) war mit beiden Varianten nicht glücklich. „Ich würde gerne eine andere Lösung finden.“ Alternative verkehrsgünstig gelegene Flächen im Gemeindeeigentum habe man nicht finden können, hieß es allerdings in der Sitzungsvorlage. Einen Beschluss fasste der Ausschuss nicht.