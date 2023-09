Wo Basketball schon vor der Weltmeisterschaft boomte

Von: Stefan Reich

Teilen

Basketball spielen beim TSV Gräfelfing inzwischen über 250 Aktive, im Alter von fünf bis über 50 Jahre. Der Boom ist auch auf den unermüdlichen Einsatz von Abteilungsleiterin und Trainerin Julia Vrdoljak (blauer Trainingsanzug) zurückzuführen. © Dagmar Rutt

Der WM-Sieg könnte dem Basketball als Breitensport Auftrieb geben. Doch beim TSV Gräfelfing gibt es ohnehin seit ein paar Jahren einen regelrechten Boom. Die Nachfrage übersteigt bereits das mögliche Angebot.

Gräfelfing – Das Finale haben sie gemeinsam geschaut. Etwa 25 Mitglieder der Basketballabteilung des TSV Gräfelfing fieberten am Sonntag im „Hüttl“, der Gaststätte auf dem Gelände des SV Planegg-Krailling, mit dem deutschen Nationalteam. So ließ sich die nervliche Anspannung vielleicht auch ein bisschen besser aushalten.

Der Glaube, dass die Herren des Deutschen Basketball-Bundes am Ende wirklich würden jubeln können, hat sich erst ganz spät eingestellt. „Eigentlich erst mit dem verworfenen Dreier“, gesteht Julia Vrdoljak. Gegner Serbien hätte da in der letzten Spielminute mit einem Drei-Punkte-Wurf noch ausgleichen können, verpasste diese Chance aber. So war Deutschland 46 Sekunden später Basketball-Weltmeister. Zum allerersten Mal überhaupt. „Wir haben uns natürlich gefreut“, sagt Vrdoljak, Abteilungsleiterin, Trainerin und treibende Kraft bei den Gräfelfinger Basketballern, die nicht erst mit der WM einen enormen Zulauf erleben. Der sensationelle Titel der DBB-Herren wird den Zulauf vielleicht noch einmal etwas verstärken, glaubt sie. Erste E-Mails habe sie schon bekommen.

Für die Kinder und Jugendlichen gibt es spätestens mit dem Titelgewinn auch eine ganze Handvoll Idole, denen sich nacheifern lässt. Kapitän Dennis Schröder natürlich, die Brüder Franz und Moritz Wagner oder Daniel Theis, die alle drei ebenfalls in der nordamerikanischen Profiliga NBA spielen. Und mit dem FC Bayern hat man einen Bundesligisten vor der Tür.

„Es gibt für die Kids heute eine ganze Reihe Stars. Für mich war es damals natürlich Dirk“, sagt Vrdoljak. Dieses damals, als Dirk Nowitzki über Jahre im deutschen Basketball die einzige Figur mit Strahlkraft und Idol-Potenzial war, liegt noch gar nicht so lange zurück. Julia Vrdoljak ist 26. Es ist gerade mal zehn Jahre her, dass sie in der Bayernauswahl und in der Jugend-Bundesliga spielte und am Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium (KHG) als Schülerin Basketball-Training gab. Als sich Anfang 2016 beim TSV Gräfelfing eine neue Basketball-Abteilung gründete –mit Ulla Braune, ehemalige Bundesliga-Spielerin und Lehrerin am KHG, als Abteilungsleiterin – war Vrdoljak gleich als Trainerin dabei.

Zweimal in der Woche wurde je eineinhalb Stunden in der Halle des KHG trainiert. Heute, sechseinhalb Jahre später, hat der TSV Gräfelfing zwölf Jugendmannschaften und ein Herrenteam im Spielbetrieb. Daneben gibt es noch eine Freizeit-Mannschaft. Jugendspielerinnen schaffen wie einst Vrdoljak den Sprung in die Landesauswahl. 260 aktive Mitglieder zählt die Abteilung. Und interessierte Kinder gäbe es auch noch mehr. Allerdings fehlt es an Trainern.

Hallenzeiten sind auch immer ein Thema. Da hat es der TSV Gräfelfing zwar noch ganz gut. Neben dem Gymnasium können die Basketballer auch in der Grundschule Gräfelfing und in der Volksschule Lochham trainieren. Und gerade wird am Schulcampus eine weitere Dreifach-Turnhalle gebaut. Dennoch geht Vrdoljaks Blick auch in die Nachbarschaft. „Wir versuchen gerade, in Planegg Zeiten zu bekommen, um die Sportart Basketball im gesamten Würmtal voranzubringen“, erklärt sie. Viele Kinder hätten dann auch kürzere Anfahrtswege zum Training. Bisher war da aber noch nichts zu machen.

Trotzdem lässt sich sagen: Zuhause läuft es. Mit Blick auf die große Basketballbühne empfand die Abteilungsleiterin während der WM eine gewisse Ernüchterung. Gerne hätte sie nicht nur das sensationelle Halbfinale gegen die USA und das Endspiel in größerem Kreis geschaut. „Aber da gibt es dann nur das Finale im ZDF. Der Rest läuft im Internet und im Pay-TV. Und wenn man in einer Kneipe fragt, ob man zum Basketball-Schauen vorbeikommen kann, weiß gar keiner, dass WM ist.“ Mit der überschaubaren öffentlichen Wahrnehmung sei es aber „schwerer, die Eltern zu erreichen“. Die Kinder und Jugendlichen, die sich interessieren, bekommen natürlich mit, was läuft. Da werden sowieso nach jedem NBA-Spiel auf Youtube die Highlights angeschaut. Und sicher wird auch der eine oder andere Moment der WM noch einmal nacherlebt.