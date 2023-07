Wohnwagenbrand: Gasflasche explodiert

Der Wohnwagen stand bereits in Vollbrand, als die Gräfelfinger Feuerwehr eintraf. Kommandant Markus Fuchs ließ die Autobahn in Richtung München sperren, dann explodierte eine Gasflasche in dem Anhänger.

Feuerwehr sperrt Autobahn A 96

Von Martin Schullerus schließen

Gräfelfing – Die Gräfelfinger Feuerwehr hat am Samstagnachmittag einen kniffligen Einsatz bewältigt. Dabei erwies sich eine Vorsichtsmaßnahme von Kommandant Markus Fuchs, der den Einsatz leitete, als goldrichtig: Er ließ die Autobahn A 96 in Fahrtrichtung München komplett sperren. Wenig später explodierte eine Gasflasche in einem brennenden Wohnwagen.

Um 13.25 Uhr ging der Alarm bei der Gräfelfinger Feuerwehr ein: Fahrzeugbrand auf der A 96. Kommandant Markus Fuchs traf als erster am Einsatzort ein – und sah von weitem, dass es nicht mehr viel zu retten geben würde. Auf dem Standstreifen kurz nach dem Halbanschluss Freiham in Fahrtrichtung München stand ein abgekoppelter Wohnwagen in Vollbrand. Auch wenn die Helfer nicht mehr viel tun konnten und der Anhänger ausbrennen würde, bestand indes akute Gefahr: In dem brennenden Wohnwagen war eine Gasflasche, die zum Kochen und für den Kühlschrank verwendet wird. „Die Gasflasche war schon so erhitzt, dass sie über das Sicherheitsventil bereits ausblies“, sagte Markus Fuchs im Merkur-Gespräch. Doch das reichte nicht. „Ich habe damit gerechnet, dass sie trotzdem explodieren könnte und deshalb die Autobahn gesperrt“, so Fuchs. Er behielt recht: kurz darauf explodierte die Flasche mit lautem Knall, und Trümmerteile flogen durch die Luft. „Zum Glück war es nur eine Fünf- und keine Elf-Kilo-Flasche. Anschließend konnten wir den Brand ablöschen, der Wohnwagen war jedoch nicht zu retten“, so Markus Fuchs. Als wahrscheinlichste Ursache für den Brand dürfte nach Angaben des Kommandanten eine heißgelaufene Bremse in Frage kommen. Verletzt wurde niemand. ms