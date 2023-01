Würm-Fischer begrüßen Kraftwerk-Pläne

Von: Martin Schullerus

Würm-Fischer Peter Sickinger sen. (r.) mit einem Kollegen bei der Bestandskontrolle in der Würm: „Wir unterstützen das Kraftwerksprojekt komplett.“ Foto: Privat © Privat

Gräfelfing – Wasserkraftwerke mögen zur ökologischen Stromerzeugung sinnvoll sein, für die Fische sind sie oft eine Todesmühle. Die Tiere können bei alten Kraftwerks-typen leicht in die Turbine geraten und werden buchstäblich zerstückelt. Und wo eine artgerechte Fischtreppe fehlt, versperrt die Wehranlage den Fischen den natürlichen Flussaufstieg. Beim nun in Gräfelfing geplanten neuen Kraftwerk soll all dies ausgeschlossen sein. Die Würm-Fischer sind begeistert.

Nach jahrelanger Planung einigte sich der Gemeinderat im Sommer auf den Ersatz des stillgelegten Kraftwerks Krämermühle durch ein modernes Schachtkraftwerk an gleicher Stelle. Die Gesamtmaßnahme, die auch einen ökologischen Umbau des Seitenarms samt zeitgemäßer Fischaufstiegsanlage vorsieht, soll rund zwei Millionen Euro kosten. Bei diesem modernen Kraftwerkstyp, der sich auch bei der geringen Fallhöhe der Würm wirtschaftlich betreiben lässt, fällt das aufgestaute Wasser vertikal in einem Schacht auf die horizontal liegende Turbine und treibt sie an. Darüber liegt ein Gitter, das die Fische nicht in den Schacht fallen lässt, so dass der Überlauf sie unbeschadet flussabwärts schwemmt.

Bisher waren die Würm-Fischer um Hauptpächter Peter Sickinger sen. aus Lochham in die Planungen nicht eingebunden. Vor ein paar Wochen fand nun ein ausführliches Gespräch der Fischer mit Bürgermeister Peter Köstler und der Verwaltung statt. Fazit von Peter Sickinger: „Wir unterstützen das Projekt komplett und sind begeistert. Das ist nach neuesten fischbiologischen Standards geplant, mit dem Schutzgitter und der Fischtreppe.“ Der Bürgermeister wiederum war froh und dankbar für die konstruktive Haltung der Fischer und ihre kompetenten Anregungen.

So schlugen sie vor, tiefere Stellen im Flussbett zu schaffen, um den Fischen einen sicheren, vor Räubern wie Kormoranen und Gänsesägern geschützten Platz zum Überwintern zu bieten. Außerdem soll auf ihre Anregung hin der tiefe Faulschlamm oberhalb des Kraftwerks ausgebaggert und durch Kiesbänke als Laichplätze ersetzt werden. „Dann können wir auch den Besatz so ausweiten, dass eine ausgewogene Fisch-Biodiversität gefördert wird“, sagt Peter Sickinger. Die Würm mit Gewässerklasse 1 sei schließlich „ein Juwel“.

Im März soll der Umweltausschuss sich final mit der Planung befassen, dann beginnt die langwierige Genehmigungsphase. Bürgermeister Peter Köstler: „Auch wenn das Projekt gut und wichtig ist, dauert die Genehmigung erfahrungsgemäß sehr lange. Darum befürchte ich, dass wir erst ab Herbst/Winter in die Bauphase eintreten können.“ Die kritischen Punkte Wirtschaftlichkeit und Ökologie seien jedoch ausführlich diskutiert, abgestimmt und geplant. Peter Köstler: „Das Gespräch mit den Fischern war eine tolle Bestätigung und Bestärkung.“