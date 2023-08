Würmtal-Schneiderin zurück in Krailling

Von: Martin Schullerus

Teilen

Heidelinde Bothe hat ihre „Würmtal-Schneiderei“ in der Kraillinger Luitpoldstraße 25 wieder eröffnet und hofft auf einen guten Neustart. © Dagmar Rutt

Die Würmtal-Schneiderin ist heimgekehrt. Heidelinde Bothe hat nach dem Brand in der Maria-Eich-Straße 67 ihre Zelte in Gräfelfing abgebrochen. Am 1. August eröffnete sie nun ihre Änderungsschneiderei in neuen Räumen, an der Kraillinger Luitpoldstraße. Das passt gut, schließlich ist sie die Vorsitzende des Kraillinger Gewerbeverbands.

Gräfelfing/Krailling – Den 10. März 2023 wird Heidelinde Bothe nie mehr vergessen. An diesem Nachmittag stand das Dach des Hauses Maria-Eich-Straße 67 in Gräfelfing, in dem sie ihre Schneiderei betrieb, in Flammen. „Ich war nicht vor Ort, sondern wurde telefonisch verständigt, dass es brennt“, erinnert die Schneiderin sich. Als sie ankam, war der erste Instinkt: Die Kleider der Kundschaft retten. Sie musste sich zwar gedulden, doch als sie die Geschäftsräume schließlich betreten durfte, atmete sie auf: „Weil die Schneiderei keinen Zugang zum Haupttreppenhaus hatte, gab es bei mir weder Qualm noch Wasser oder Löschschaum“, so Heidelinde Bothe.

Die Kleidung war gerettet, das Geschäft nicht. Im April ergab eine Ortsbesichtigung von Gutachtern und Eigentümern: Der Strom musste abgestellt bleiben, die Schneiderei und die Gaststätte D’Ivino konnten, anders als erhofft, ohne größere bauliche Maßnahmen nicht wieder öffnen. „Da war die Lebensgrundlage erst mal weg, während die Kosten, bis auf die Miete, weiterliefen“, sagt Bothe. „Und das, nachdem ich mich gerade durch die Corona-Zeit gerettet hatte und wieder durchstarten wollte.“ Ihre positive, sympathische Grundhaltung, die im Umgang mit Menschen ohnehin ein Geschenk ist, das sich dem Gegenüber sogleich offenbart, kam wieder einmal zum Tragen: Sie gab nicht auf, sondern legte sich ins Zeug für einen weiteren Neubeginn.

Heidelinde Bothe lernte das Handwerk einst von ihrem Vater, der in Planegg jahrzehntelang eine Kürschnerei betrieb. Deshalb besitzt sie auch zwei Nähmaschinen – eine für Leder, eine für Stoff. Vor der Wiesn hat sie Hochkonjunktur, denn sie ändert auch sämtliche Trachtenstücke, ob Dirndl oder Lederhose. Zunächst hatte sie in Krailling von zu Hause aus gearbeitet, fuhr zu den Kunden, holte die Kleidung, nähte daheim, brachte alles wieder zurück. 2016 gehörte Heidelinde Bothe als Kraillinger Geschäftsfrau zu den Gründern des Kraillinger Gewerbeverbands, dessen Vorsitzende sie nach wie vor ist.

Vor fünf Jahren ergriff sie die Chance auf eigene Geschäftsräume, als sie den Anbau in der Gräfelfinger Maria-Eich-Straße 67 an der Ecke zur Otilostraße angeboten bekam. Sie baute den Kundenstamm aus, diesmal mit Schwerpunkt Gräfelfing, und es lief alles wunderbar. Bis Corona. Und bis zum Brand.

„Die Suche nach neuen Räumen gestaltete sich extrem schwierig und dauerte mehr als vier Monate, obwohl ich nichts unversucht gelassen habe“, sagt Heidelinde Bothe. Dann kam ihr der Zufall oder die Fügung zu Hilfe: Eines Tages machte sie sich mit einem Brief an die Gräfelfinger Vermieterin auf den Weg zur Post in Planegg. Und sah in der Luitpoldstraße ein Schild, das an jenem Tag erst aufgehängt worden war: Die ehemaligen Räume des Blumenladens an der Ecke Elisenstraße waren zu haben. „Am nächsten Tag war ich mit dem Vermieter handelseinig“, sagt die Handwerkerin und strahlt.

Nun haben sie und ihre beiden Nähmaschinen also eine neue Heimat in der alten Heimat Krailling gefunden. Und sie hofft auf die Treue der Stammkundschaft und die Reaktivierung Kraillinger Kunden. Ohnehin habe sie auch in der schweren Zeit viel guten Zuspruch und Hilfe erfahren, für die sie sehr dankbar sei, sagt sie.

Die Änderungsschneiderei in der Luitpoldstraße 25 hat Dienstag von 8.30 bis 18 Uhr und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An den anderen Tagen, einschließlich Samstag, nur nach Terminvereinbarung. „Das hat sich bewährt, dann habe ich mehr Zeit für ordentliche Beratung“, sagt Heidelinde Bothe. Und fügt erleichtert hinzu: „Ich bin wirklich heilfroh, dass ich endlich wieder angekommen bin.“