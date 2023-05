Zuschuss soll Fernwärme-Kunden locken

Lydia Brooks und Simon Brinkmann sind die beiden Geschäftsführer der Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG. Auf der Fläche der bisherigen Pferdekoppeln am Neurieder Weg liegt der künftige Bohrplatz.

Gräfelfing zahlt 2500 Euro pro Hausanschluss

Von Martin Schullerus schließen

Das Tiefengeothermie-Projekt der Gemeinde Gräfelfing ist angelaufen. Die Zahl der Vorverträge ist allerdings noch überschaubar. Mit einem Förderprogramm will die Gemeinde die Nachfrage ankurbeln. Denn: Je mehr Abnehmer, umso günstiger kann die Wärme werden.

Gräfelfing – Fernwärme für Gräfelfing: Das teure, wichtige und zukunftsweisendste Projekt der Gemeinde Gräfelfing ist schleppend angelaufen. Erst 22 Kunden haben mit der Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG (GGK) Vorverträge abgeschlossen. Immerhin 1200 Haushalte und Firmen haben sich auf die Interessenten-Liste setzen lassen, seit Bürgermeister Peter Köstler die Anrainer der ersten Ausbaustufe anschrieb. Wie berichtet, soll diese Haupttrasse vom Bohrplatz am Neurieder Weg über die Würmtalstraße, Bahnhofstraße, Rottenbucher Straße, Lochhamer Straße, Würmstraße/Am Anger und Pasinger Straße zurück zum Bohrplatz führen. Außerdem sollen in dieser ersten Ausbauphase die Gewerbegebiete Lochhamer Schlag und Bussardstraße angeschlossen werden. Der Zeitplan sieht vor, dass die Tiefenbohrungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 beginnen und im vierten Quartal 2025 erste Kunden mit Wärme beliefert werden.

Förderprogramm startet 2025

GGK-Geschäftsführerin Lydia Brooks aus der Gräfelfinger Gemeindeverwaltung ist zwar zuversichtlich, dass sich die Akzeptanz und Vertragszahl schlagartig erhöhen werde – spätestens, wenn die Grabungen für die Fernwärmeleitungen beginnen würden. Schon heute bekomme sie fünf bis zehn Anrufe interessierter Bürger pro Tag, berichtete Brooks am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität des Gemeinderates. Sie betonte, die Materialpreise hätten sich in den letzten Jahren leider deutlich erhöht, „trotzdem werden wir unsere Wärme günstiger anbieten können als etwa die Stadtwerke München“. Gleichwohl drängte sie Bürgermeister Peter Köstler, baldmöglichst ein auch monetäres Zusatzargument als Anreiz für die umweltfreundliche Energieversorgung ins Spiel zu bringen. Dies geschieht nun in Form eines „Förderprogramms Fernwärmeanschlüsse in Gräfelfing“. Der Zuschuss soll 2500 Euro pro Hausanschluss betragen. Weil die Gemeinde in den ersten Jahren mit 200 bis 300 Anschlüssen rechnet, bildet sie einen Fördertopf mit 500 000 bis 750 000 Euro unter einem neuen Haushaltsposten.

Ein Hausanschluss ans Fernwärmenetz kostet inklusive der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 17 120 Euro. Allerdings liegt der Endpreis abzüglich eines Frühbucherbonus’ seitens der GGK (1605 Euro) und des Zuschusses von der Gemeinde (2500 Euro) bei 13 000 Euro. „Darin enthalten sind nicht nur 15 Meter Zuwegung von der Hauptleitung zum Haus, sondern auch die Übergabestation, die den bisherigen Heizkessel ersetzt“, betonte Bürgermeister Peter Köstler in der Sitzung. Die Übergabestation verbleibt dabei im Eigentum der GGK. Dieses Förderprogramm soll zum 1. Januar 2025 starten und nach der ersten etwa zweijährigen Phase wie andere Förderprogramme nach Bedarf und Kassenlage verlängert werden. Der Ausschuss beschloss dieses Vorgehen einstimmig.