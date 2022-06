Zwei Arbeitswelten im Gräfelfinger Rathaus

Von: Martin Schullerus

Im Gräfelfinger Rathaus gibt es derzeit zwei völlig getrennte Welten. Während in Büros im Erdgeschoss und dem ersten Stock ein Rest der nicht ausgelagerten Gemeindeverwaltung aktiv ist, herrscht im zweiten Geschoss und auf dem Dach eine laute Baustelle.

Gräfelfing – Das Treppenhaus zum zweiten Stock endet an einer massiven, geschlossenen Tür. Wer sie passiert und die Staubschutzfolien hinter sich lässt, wähnt sich plötzlich ganz weit weg – keinesfalls in einem Rathaus. Vor allem der Sitzungssaal ist nicht wiederzuerkennen. Hier sind die Zwischendecke und die Wandvertäfelungen entfernt worden. Zu den Besonderheiten des denkmalgeschützten Rathauses von 1968 gehört nämlich, dass die Regenentwässerung durch die Wände verläuft. Und diese Rohre müssen, wie sämtliche Leitungen und Technik im Obergeschoss, erneuert werden.

Passivkühlung für den Sitzungssaal

Der Sitzungssaal bekommt aus ökologischen Gründen eine Passivkühlung, keine Klimaanlage, neue Medientechnik samt riesigem Bildschirm und eine neue Belüftungsanlage. Eine Besonderheit der Abbrucharbeiten: Sie betreffen nicht zuletzt die speziellen Spritzputz-Matten an den Decken, die Maurer vor über 50 Jahren von Hand, mit schwungvollem Wurf, anfertigten. Das wäre heute nicht mehr möglich. Zum Glück gibt es auf dem Markt optisch entsprechende Fertigteile.

Kosten von 3,3 Millionen Euro

Auf dem Dach ist der Abbruch weitgehend beendet. Derzeit tragen Arbeiter bereits die Bahnen der neuen Dampfsperre auf, es folgt eine zeitgemäße Isolierung. Auch die Oberlichter werden erneuert. Schließlich werden auf dem Dach das neue Lüftungsgerät und eine Photovoltaikanlage installiert – vermutlich Anfang 2022, zum Abschluss dieses zweiten Bauabschnittes der Rathaus-Sanierung, der gut im Zeitplan liegt und alleine 3,3 Millionen Euro kostet. Der erste Bauabschnitt 2021 umfasste die Fenstersanierung und den neuen, größeren Aufzug.

Für all diese Logistik, an der auch die jeweilige Umsiedlung von Ämtern hängt, ist Architekt Allen Schmitz von der Bauverwaltung zuständig. Trotzdem hat er noch den Kopf frei für so herzerwärmende Nebenprojekte wie die große Pendeluhr im Treppenhaus. „Die war schon vor längerer Zeit stehen geblieben“, sagt er. Nun wird sie abmontiert, generalüberholt und dann wieder aufgehängt. Damit im frisch sanierten Rathaus eine neue Zeit anbrechen kann.

Die Funken sprühen, wenn die Arbeiter die Spritzputz-Matten mit der Flex von der Betondecke trennen. © Dagmar Rutt