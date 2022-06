Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Von: Martin Schullerus

Unfall mit drei Fahrzeugen: Der Fahrer des Lexus (re.) nahm dem Opel (links) an der Kreuzung Würmtal-/ Finkenstraße in Gräfelfing die Vorfahrt. Der Opel wurde gegen einen VW Caddy (hinten, Mitte) geschleudert. Foto: feuerwehr grfäfelfing © feuerwehr grfäfelfing

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagabend in Gräfelfing zwei Männer verletzt worden. Außerdem entstand hoher Sachschaden. Pikant: Der Unfallverursacher (68) war mit seinem Lexus Anfang März bereits an gleicher Stelle in einen Unfall verwickelt.

Gräfelfing - Die Einsatzkräfte erlebten am Dienstag ein Déjà-vu: An der Kreuzung Würmtal-/ Finkenstraße stand unter anderem ein schwer beschädigter Lexus. Dessen Fahrer war schon am 3. März an gleicher Stelle mit einem Ford zusammengestoßen; die Fahrerin des Ford wurde verletzt.

Opel wegen tief stehender Sonne übersehen

Auch diesmal waren zwei Verletzte zu beklagen. Nach Angaben der Polizei war der 68-jährige Gräfelfinger gegen 19.45 Uhr die Finkenstraße in südwestliche Richtung gefahren und wollte die bevorrechtigte Würmtalstraße geradeaus überqueren. Wegen der tief stehenden Sonne übersah er einen auf der Würmtalstraße aus Gräfelfing in Richtung Großhadern fahrenden schwarzen Opel Astra eines 32-jährigen Münchners und stieß mit der Fahrzeugfront gegen dessen linke Seite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch gegen einen VW Caddy eines 82-jährigen Münchners geschleudert. Dieser hatte verkehrsbedingt an der Einmündung der Finkenstraße in nordöstlicher Fahrtrichtung gewartet.

30 000 Euro Sachschaden

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei seinem Lexus wurde die gesamte Front deformiert. Die beiden anderen Fahrer erlitten Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in zwei nahe Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Autos wurden jeweils mit Totalschaden abgeschleppt. Den Gesamtschaden bei dem Unfall beziffert die Polizei auf mindestens 30 000 Euro.