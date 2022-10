Steuern sprudeln – Sorge um Sozialbereich

Von: Martin Schullerus

Hohe Einkünfte, hohe Investitionen in die Infrastruktur: Bürgermeister Peter Köstler (li.) berichtete in der Gräfelfinger Bürgerversammlung von den vielfältigen Aktivitäten der wohlhabenden Gemeinde, verhehlte aber auch nicht, dass Bürger vermehrt in wirtschaftliche Not kommen könnten. © Dagmar Rutt

Die Wirtschaft prosperiert, im Sozialbereich gibt es Sorgen und Herausforderungen: Diese ambivalente Bestandsaufnahme, die heute für Deutschland gilt, durchzog auch die Berichte von Bürgermeister Peter Köstler und Landrat Christoph Göbel bei der Bürgerversammlung in Gräfelfing.

Gräfelfing – Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise, Flüchtlinge, Corona: die Politiker aller Ebenen haben alle Hände voll zu tun, die geballt auftretenden Herausforderungen dieser Tage zu bewältigen. Die gute Nachricht: Vorerst ungerührt zeigt sich davon die Wirtschaft. Der Bund darf mit weit höheren Steuereinnahmen rechnen, und auch der Landkreis München und die Gemeinde Gräfelfing verzeichnen satte Einnahmen.

Gräfelfings Wirtschaft prosperiert

Die Gemeinde Gräfelfing verzeichnete 2021 gut 163 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer (der zweithöchste Wert in der Gemeindegeschichte), und in diesem Jahr liegt das Anordnungssoll laut Bürgermeister Peter Köstler auch schon bei 157,7 Millionen Euro. Die Rücklage der Gemeinde wuchs so auf 311 Millionen Euro an – trotz hoher Investitionen vor allem im Bausektor. Peter Köstler: „Aus wirtschaftlicher Sicht haben wir eine sehr positive Situation.“

Dazu trage der gesunde Branchenmix in Gräfelfing bei. Außerdem dankte er den Bürgern für hohe Einnahmen der Gemeinde aus der Einkommensteuer-Beteiligung. Freilich verblieben von 100 Euro aus der Gewerbesteuer lediglich 44,8 bei der Gemeinde – den Rest muss sie als Umlagen abführen, vor allem in Form der Kreisumlage, aus der sich der Landkreis finanziert. 2021 waren dies allein 66 Millionen Euro, in diesem Jahr werden es gut 94 Millionen Euro sein, die Gräfelfing nach München überweist. Landrat Christoph Göbel bestätigte denn auch: „Die Gemeinde Gräfelfing ist gemeinsam mit Grünwald mit Abstand größter Sponsor des Landkreises München.“

Ukraine-Krieg, Inflation, Corona und Energiekrise: Politiker haben alle Hände voll zu tun

In seinem anderthalbstündigen Bericht zeichnete der Bürgermeister in vielen Beispielen aus allen Lebensbereichen nach, in welcher Weise die Gemeinde diesen Handlungsspielraum nutzt und den Bürgern zugute kommen lässt. Er erwähnte unter anderem die großen Hochbauprojekte (Schwimm- und Dreifeldsporthalle, Pflegeheim, Rathaus- und Bürgerhaus-Sanierung, Feuerwehr-Anbau, KHG-Trakt, Wohnungsbau Bahnhofstraße 105 und Doemens-Grundstück), aber auch umfangreiche Investitionen in den Straßenbau, die Energiewende (Geothermie-Projekt, Erdbeckenwärmespeicher und Wasserkraft) sowie Mobilität.

Zugleich verhehlte Peter Köstler auch nicht die sozialen Klippen, auf die Gemeinde und Bürger derzeit zusteuern. „Es wird Not entstehen, auch bei uns“, sagte der Bürgermeister. Wer selbst von finanziellen Problemen und Ängsten betroffen sei oder jemanden in dieser Lage kenne, solle sich gerne an die Gemeinde wenden. Sie könne durch Beratung helfen, aber in Einzelfällen auch ganz konkret durch Zuwendungen über die Gemeindestiftung.

Im Sozialbereich gibt es Sorgen und Herausforderungen

Die soziale Komponente im wirtschaftlich starken Landkreis München betonte auch Landrat Christoph Göbel in seinem kurzen Bericht. Gab es früher einzelne Katastrophenstäbe in seiner Behörde, die für jeweils ein akutes Thema zuständig waren, sei angesichts der sich überlappenden, geballt auftretenden Herausforderungen inzwischen ein „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ eingerichtet.

Eine der Hauptaufgaben sei das Management des Komplexes Flüchtlinge. Über 3000 Menschen lebten seit der Flüchtlingswelle 2015 noch in den damals eingerichteten Unterkünften. Nun kämen nicht nur Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hinzu, sondern vermehrt auch wieder Menschen aus Afghanistan, Syrien, Iran, Irak und Afrika. 130 Flüchtlinge pro Tag kämen in München an, 50 bis 80 Personen weise die Regierung von Oberbayern dem Landkreis alle zwei Wochen zu. Das sei in der Summe mehr als im Flüchtlingsjahr 2015.

Gräfelfing richtet Notstromversorgung ein

In einem Punkt konnte der Landrat Entwarnung geben: „Wir sind energetisch für den kommenden Winter gut gerüstet“, sagte er. Auch die Gemeinde Gräfelfing ist auf diesem Gebiet aktiv geworden und richtet eine Notstromversorgung für Licht und Wärme an den zwei Zentren Schulcampus Lochham und Feuerwehr/Malteser ein.