Ukraine-Spenden gut angekommen

Von: Martin Schullerus

„Der Lastwagen wurde rappelvoll“, sagt Gustav Angerbauer (2.v.l.), hier beim Beladen am Samstag mit (v.l.) Dieter Raith, Daniela Ott-Kurtzwig, Frank Schubach, Günter Neu sowie (oben v.l.) Ferat Topalli und Simon Hennes. © dagmar rutt

Die Aktion „Hilfe für Menschen in Not“ des katholischen Pfarrverbands Gräfelfing schickt vollen Lastwagen mit Hilfsgütern aus Gräfelfing in das von Krieg geplagte Land.

Gräfelfing – Wie weit ist der Krieg in der Ukraine von uns im schönen Würmtal entfernt? Das ist eine Frage der Geografie – und der inneren Einstellung. In beiden Fällen lautet die Antwort: überhaupt nicht weit. Die Aktion „Hilfe für Menschen in Not“ vom katholischen Pfarrverband Gräfelfing hat beide Distanzen am Wochenende höchst erfolgreich überbrückt – einmal mehr.

Ehrenamtliche Helfer in Gräfelfing starten Spenenaktion für Menschen in der Ukraine

Die vielen ehrenamtlichen Helfer von St. Stefan stehen ungern im Vordergrund. Und so wird Gustav Angerbauer auch nicht müde zu betonen, wie viele Würmtaler selbstlos und äußerst großzügig einsprangen, um den jüngsten Hilfstransport in die Ukraine zu einem Erfolg werden zu lassen – und zu echter Hilfe für die Menschen, denen neben dem Krieg nun auch der Winter zusetzt.

Wie berichtet, hatte die Aktion „Hilfe für Menschen in Not“ an drei Tagen im Pfarrheim St. Stefan Sachspenden entgegengenommen. Zugleich baten die Helfer um Geld für Stromgeneratoren und Lebensmittel. Von Donnerstag bis Samstag trafen unzählige Menschen mit ihren Spenden ein. Am Samstag beluden die Organisatoren mit Hilfe eines Gabelstaplers der Gemeinde Gräfelfing einen 12-Tonnen-Lastwagen, den die Gräfelfinger Firma Betz zu Verfügung stellte – samt zwei Fahrern und Sprit für die Reise an die ukrainische Grenze.

Gräfelfinger füllen 12-Tonnen-Lastwagen mit Sachspenden

Geschäftsführerin Miriam Betz, die beim Beladen selbst vor Ort war, hatte zusätzlich Feldbetten besorgt, außerdem drei Generatoren. Fünf weitere dieser wichtigen Geräte kaufte die Aktion ein, zudem Lebensmittel für 10 000 Euro. „Eine Frau hat einfach gefragt, was ein Generator kostet, und dann 2000 Euro für zwei Geräte gespendet“, sagt Angerbauer. Eines Morgens fand er in seinem Briefkasten eine anonyme Spende: 500 Euro in einem Umschlag. Er sagt: „Wir haben wieder eine unglaubliche Hilfsbereitschaft erfahren. Die Aktion war ein voller Erfolg.“

Caritas verteilt die Hilfsgüter in der Ukraine

Sehr früh am Sonntag startete der Lastwagen, spätnachts fielen die Fahrer am Ziel in ihre Betten. Die Güter übernahm die Caritas, die an der ungarischen Grenze zur Ukraine ein Lager betreibt und von dort zielgerichtete Transporte in die ukrainischen Städte und Regionen schickt. Mit Sachspenden pausiert die Aktion nun vorerst, doch Geldspenden sind nach wie vor sehr willkommen auf folgendes Konto: IBAN DE 28 7025 0150 0050 331487, Kreissparkasse Gräfelfing, Stichwort „Ukrainehilfe“.