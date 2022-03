Gräfelfing bereitet ehemaliges Hotel für Flüchtlinge vor

Von: Martin Schullerus

Teilen

Vor der Ankunft der ersten Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Dolce Vita richtet die Gemeinde unter anderem eine Gemeinschaftsküche und WLAN in dem Gebäude ein. © Dagmar Rutt

Gemeinschaftsküche, WLAN, Warmwasser: Nachdem das Landratsamt München das ehemalige Gräfelfinger Hotel Dolce Vita als geeignete Unterkunft für Flüchtlinge erachtet, bereitet die Würmtal-Gemeinde nun alles nötige vor.

Gräfelfing – Vertreter des Münchner Landratsamtes haben sich das ehemalige Hotel Dolce Vita angesehen, das die Gemeinde Gräfelfing als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge angeboten hat (wir berichteten). Ihr Fazit: Die Immobilie ist bestens dafür geeignet. Einen Zeitplan, wann die ersten Flüchtlinge dort einziehen sollen, gibt es noch nicht. Bürgermeister Peter Köstler: „Das ehemalige Hotel wird sicher belegt werden, aber wir haben noch keine Zuteilung bekommen.“

Gräfelfing stattet ehemaliges Hotel für Flüchtlinge mit WLAN und einer Gemeinschaftsküche aus

Das gibt der Gemeinde etwas Luft für vorbereitende Arbeiten in dem Gebäude. „Wir haben die technische Ausstattung überprüft“, sagt Köstler. Vor allem sei es nötig, die Küche mit Herden und einem großen Spülbecken zu einer Gemeinschaftsküche aufzurüsten. Die Anschlüsse dafür sind da. Kochgelegenheit gibt es nur in wenigen Zimmern. Der ehemalige Gastraum, der auch über eine kleine Theke verfügt, soll als Gemeinschaftsraum dienen.

In den Zimmern gibt es Duschen und Waschbecken, das Warmwasser funktioniert. Das ehemalige Hotel verfügt bereits über eine neue Heizung, die nur eingeschaltet werden muss. Nun wird die Gemeinde in dem Haus noch WLAN installieren, damit die Menschen mit ihren Verwandten in und außerhalb der Heimat kostenlos Kontakt halten können und über die Entwicklung allgemein informiert bleiben.

Flüchtlinge werden über das Landratsamt München auf das Würmtal verteilt

Was Bürgermeister Köstler in diesen Tagen häufig erklären muss, ist die strikte Trennung zwischen öffentlicher und privater Unterbringung. Köstler: „Es können nicht von privater Seite ukrainische Flüchtlinge in die gemeindliche Immobilie vermittelt werden.“ Diese wird für die Menschen benötigt, die Gräfelfing im Zuge der öffentlichen Zuteilung nach einem bestimmten Schlüssel unterbringen muss – analog zur Aufteilung der Flüchtlinge im Jahr 2015, als das Landratsamt eine bestimmte Anzahl zugewiesen bekam und diese wiederum auf die Gemeinden verteilte.