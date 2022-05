Das Leid der zurückgelassenen Hunde

Zehn Hunde brachten Patrick Ottilinger und sein Freund Johannes Hinterseer aus der Ukraine nach Deutschland. © Privat

Mit dem Mut der Verzweiflung haben Patrick Ottilinger und Johannes Hinterseer zehn Hunde aus der Ukraine geholt. Die Fahrt, die Erlebnisse im zerbombten Kriegsgebiet und die Bilder von den hilflosen Vierbeinern werden die beiden jungen Männer nie vergessen.

Gräfelfing – Wenn Patrick Ottilinger gefragt wird, warum er gemeinsam mit seinem Freund Johannes Hinterseer ein solches Wagnis eingegangen ist, kann er das eigentlich gar nicht so genau erklären. „Meine Mutter ist Tierärztin, und ich bin in einer sehr tierlieben Familie groß geworden“, erzählt der geborene Planegger, der heute in Gräfelfing lebt.

Würmtaler bringt Futter für Hunde in die Ukraine

Als er in den vergangenen Wochen öfter mit dem Leid der zurückgelassenen Hunde in der Ukraine konfrontiert wurde, beschloss er, nicht mehr länger untätig zuzusehen. Immer wieder spendete er kleine Geldbeträge, doch da sich der Profi-Skilangläufer seinen Lebensunterhalt als Physiotherapeut verdient, waren größere finanzielle Beiträge einfach nicht drin. Und so wuchs der Plan, selbst in die Ukraine zu fahren und dort mit Dingen zu helfen, die am nötigsten gebraucht werden.

Die Hilfsgüter- und Futterlieferung von Patrick Ottilinger und seinem Freund Johannes Hinterseer wurden mit großer Freude und Dankbarkeit angenommen. © Privat

„Wir haben Spendenaufrufe für die Hunde in den dortigen Tierheimen getätigt und eine überwältigende Hilfsbereitschaft erfahren“, so Ottilinger. Berge von Futter, Medikamenten, Decken und sonstigen Dingen stapelten sich binnen kürzester Zeit in der Garage der beiden Männer. Mit den Geldspenden, die ebenfalls reichlich flossen, kauften sie zusätzliche Güter ein. „Wir haben uns dann einen Sprinter gemietet, ihn vollgepackt und als der Platz ausging, wurde uns zusätzlich der Pferdehänger des Reitvereins Würmtal zur Verfügung gestellt“, erzählt Ottilinger, der sich gemeinsam mit seinem Freund nach Polen aufmachte.

Spendenaufruf für Hunde in der Ukraine trifft auf „überwältigende Hilfsbereitschaft“

Dort, in dem Örtchen Meydka, betreibt die Stiftung Centaurus ein Auffanglager für Hunde aus ukrainischem Kriegsgebiet. Schließlich ist die Grenze nur rund einen Kilometer entfernt. „Als wir mit unserem Futter ankamen, sind uns wildfremde Menschen um den Hals gefallen“, sagt Patrick Ottilinger bewegt. Und wenn der 33-Jährige dann schildert, wie die Situation dort für die Tiere ist, dann kommen ihm immer wieder die Tränen. „Es ist unglaublich grausam, die zurückgelassenen Hunde verhungern dort hinter verschlossenen Türen oder wurden im besten Fall ausgesetzt.“ Auch von einem Tierheim im ukrainischen Borodyanka überbringt er schreckliche Nachrichten. „Nachdem das russische Militär eingefallen war, flüchtete die Crew des Tierheims. Von den rund 700 dort in den Zwingern eingesperrten Hunden sind 500 verhungert, das sind Bilder, die man nie wieder vergisst.“

Neun der zehn nach Deutschland geholten Hunde sind bereits vermittelt

Und so beschlossen die beiden Gräfelfinger, den Heimweg nicht mit leeren Händen anzutreten. Zehn Hunde durften mit nach Oberbayern fahren, neun davon sind bereits vermittelt. Nur ein Schäferhund ist noch übrig und wartet im Tierheim Rosenheim auf eine Chance. „Aufgrund falscher Behandlung hat es da einen Beißvorfall gegeben, ich bin aber überzeugt, dass Rex ein wunderbarer Hund ist, der in den richtigen Händen aufblühen wird“, sagt Ottilinger, für den das Projekt Ukraine noch lange nicht beendet ist. Im Gegenteil: Der Gräfelfinger und sein Freund träumen schon von einer Hunde-Auffangstation unter eigener Regie an der polnischen Grenze. „Sobald wir uns von den psychischen und physischen Strapazen erholt haben, geht’s weiter.“ Von Martina Scheibenpflug