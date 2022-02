IGG droht mit Unterlassungsklage

Von: Martin Schullerus

Rechts im Bild die künftige Bebauung auf dem Doemens-Grundstück, wie sie sich Architekt Bertold Ziersch vorstellen kann – unter Erhalt des Schulgebäudes. © Visualisierung: AB Ziersch

Die „Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing“ (IGG) war von der Gründung des Vereins „Freunde der Gartenstadt Gräfelfing“ noch nie begeistert. Nun hat ein Flugblatt der jungen Gruppierung das Fass zum Überlaufen gebracht.

Gräfelfing – Die Initiatoren der „Freunde der Gartenstadt“ sind Gräfelfinger, die in Nachbarschaft des Doemens-Grundstücks wohnen. Sie wollen eine aus ihrer Sicht zu dichte Wohnbebauung in Nachfolge der Brauakademie verhindern. Nun erreichte die Gräfelfinger Haushalte ein Flugblatt der Initiative, auf dem es heißt: „Ja zu neuen, bezahlbaren Wohnungen, Nein zur unverhältnismäßigen Nachverdichtung auf Kosten der Gartenstadt Gräfelfing!“ Zur Veranschaulichung sind ein heutiges Foto des Areals und eine „Mögliche Bebauung nach neuem Bebauungsplan“ nebeneinander abgebildet. Das Blatt ruft zur „Online-Petition“ auf – gemeint ist eine Unterschriftenliste im Internet.

„Freunde der Gartenstadt Gräfelfing“ rufen über ein Flugblatt zu einer Online-Petition auf

Tatsächlich will die Gemeinde auf dem Grundstück Geschosswohnungsbau ermöglichen und dazu auch mehr Baurecht zulassen; es soll laut Bauamt von rund 1900 m2 auf etwa 3700 m2 wachsen. Da das Grundstück allerdings 3400 m2 groß ist, vertrage es diese Bebauung, lautet die Auffassung von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat. So, wie von der Initiative auf dem Flugblatt dargestellt, wolle und könne man dort gar nicht bauen – allein schon aus Gründen der Abstandsflächen, hieß es aus dem Bauamt auf Nachfrage.

Zudem ist das letzte Wort noch nicht gesprochen; im Bauausschuss heute Abend ist der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan wieder Thema. Zuletzt hatte die Gemeinde Vorschläge von Architekt Bertold Ziersch aufgegriffen, die eine verträglichere Lösung vorsehen. Auch bei der Verkehrserschließung deutete Bürgermeister Peter Köstler Flexibilität an.

„Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing“ droht den „Freunden“ mit einer Unterlassungsklage

Derweil distanziert sich die IGG in einer Pressemitteilung von den „Freunden der Gartenstadt“ und weist darauf hin, mit der Gruppierung und dem Flugblatt nichts zu tun zu haben. „Nicht nur, dass hier unnötig Wind gemacht wird zu einem noch in Arbeit und Diskussion befindlichen Bebauungsplan, es werden definitiv Fehlinformationen verbreitet über die angeblich nach jetzigem Bebauungsplan mögliche Bebauung auf dem Doemens-Gelände“, heißt es darin.

Auffällig sei auch, „dass die Homepage der ,Freunde’ in Farbgebung und Schrift der IGG-Homepage überraschend ähnlich ist – ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, schreibt IGG-Vorsitzende Uta Wüst. Trotz Beteuerungen seitens des Vereins, „nicht politisch aktiv werden zu wollen, sehen wir hier ein sehr politisches bzw. politisierendes Auftreten“, so Wüst. Gegen eine „Vereinnahmung der IGG“ durch gezielte Ähnlichkeit in Namen, Design und Farbe werde man sich gegebenenfalls per Unterlassungsklage wehren.