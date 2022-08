Gräfelfinger Baustellensommer

Ferienzeit wird genutzt

Gräfelfing nutzt die Sommerferien, um die Straßenbauarbeiten voranzutreiben. Für Autofahrer bringt das Umleitungen mit sich. Die anderen Würmtalgemeinden haben hingegen meist nur kleinere Bauarbeiten geplant.

Würmtal – „Unsere Straßenbaustellen sind derzeit alle im Zeitplan und werden zu einem großen Teil in den Sommerferien durchgeführt“, sagt die Gräfelfinger Pressesprecherin Birgit Doll. „Damit versuchen wir die Belastung für die Bürger möglichst gering zu halten.“ Eines der größten Projekte in der Gemeinde Gräfelfing ist weiterhin die Schulstraße. Bis Dezember müssen Autofahrer die Straße über die Rottenbucher Straße umfahren. Durch die Bauarbeiten soll die Sicherheit der Kinder gewährleistet werden. Neben der Fahrbahnerneuerung, neuen Zebrastreifen und Entwässerung sollen auch Leerrohre (Speedpipes) für Glasfaserkabel vorbereitend verlegt werden. Auch die Straßenbeleuchtung mit LED-Lampen ist in den Arbeiten beinhaltet.

Neuer Übergang

Die Rottenbucher Straße erhält in den Sommerferien kurz vor der Kreuzung Bahnhofstraße auf Höhe der Metzgerei Vinzenzmurr einen neuen Straßenübergang. Dafür müssen die Asphaltanschlüsse saniert werden. „Es wird Beeinträchtigungen geben“, sagt Doll. „Doch die Bauarbeiten finden nur ein paar Tage statt.“ Wie lange und in welchem Zeitraum, steht allerdings noch nicht fest.

Eine barrierefreie Bushaltestelle, ein erneuerter Fußübergang beim Gräfelfinger Kindergarten „Spatzennest“ und eine Fahrbahndecksanierung – in der Reichartstraße soll einiges verändert werden. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 22. August. Im weiteren Verlauf der Reichartstraße wird zwischen der Wendelstein- und Steinkirchner Straße die Fahrbahn saniert.

Nur kleine Ausbesserungen in Krailling

In der Gemeinde Krailling sieht es in den Sommerferien wesentlich entspannter aus. „Die Gemeinde hat bereits alle größeren Straßensanierungen für dieses Jahr abgeschlossen“, sagt Sebastian Beel vom Kraillinger Bauamt. „Es können noch kleine Ausbesserungen durchgeführt werden. Diese sollten aber jeweils höchstens einen halben Tag dauern.“

Auch in Planegg bleiben Autofahrer von großen Baustellen verschont. „Vonseiten der Kommune sind keine klassischen Bauarbeiten bekannt und geplant“, sagt Andreas Löbe vom Planegger Bauamt. Nur Radfahrer werden in der Münchner Straße weiterhin umgeleitet. Die Sanierungsarbeiten am Radweg zwischen Feodor-Lynen-Gymnasium und der Kreuzung nach Martinsried konzentrieren sich in den Sommerferien auf den Bereich der Unterführung an der Abzweigung nach Martinsried. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Röntgenstraße kann am Martinsrieder Ortseingang überquert werden.

In Neuried tut sich ebenfalls wenig. „Es kann sein, dass nach den Sommerferien Straßenbauarbeiten stattfinden, doch das steht noch nicht fest“, sagt Norbert Brill vom Neurieder Bauamt. „In den Ferien sind derzeit keine Bauarbeiten geplant.“

Der Würmtal-Zweckverband führt über die Sommerferien Bauarbeiten am Abwassernetz in der Gautinger Ammerseestraße durch. Die Straße ist bei den Durchfahrten zwischen den Einmündungen Unterbrunner Straße und Parkstraße ist bis Freitag, 9. September, voll gesperrt. Autofahrer können die Baustelle über die Unterbrunner Straße und Pippin- und Bahnhofsplatz umfahren.

