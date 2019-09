Straßenfest legt bei Teilnehmern und Attraktionen zu

Mehr als 20 000 Menschen haben am Samstag das Gräfelfinger Straßenfest besucht. Nicht nur viele Kinder machten bei der Straßenfest-Rallye mit. Zahlreiche Gräfelfinger Einrichtungen, Vereine, Geschäfte und Firmen boten Stände und Vorführungen an.

Gräfelfing – Rund 60 Stände-Betreiber informierten auf dem Fest über ihre Arbeit, hatten Glücksräder oder Verlosungen dabei und veranstalteten kleine Aktionen. So konnten bei der Glaswerkstatt Smalto Kunstwerke wie Spiegel und Figuren gebastelt und verziert werden. Beim Trachtenverein „D’Würm-stoana“ galt es, Nägel ins Holz zu hauen. Die Sparkasse verteilte viele hundert Sparschweine und noch mehr Luftballons. Auch ein Gräfelfinger Hochzeitsplaner, Versicherungen und verschiedene Sport-Betreiber zeigten ihre Arbeit.

13 Stände machten bei der „Straßenfest-Rallye“ des Gräfelfinger Unternehmerverbands mit. Pro absolvierte Station gab es ein Los. Der Hauptgewinn, ein Elly-Seidl-Pralinenkurs, wurde erst nach mehreren Stunden gezogen. Etwa zwei Stunden vor Ende des Festes waren aber alle Preise weg. Die Rallye-Teilnehmer mussten unter anderem beim Restaurant Joe Marino Kartoffeln schälen, wodurch das Restaurant dann mehrere Dutzend Kilo geschälte Kartoffeln für seine Küche hatte, bei der Käsehandlung Sturm Sackhüpfen, bei der Gemeinde Gräfelfing verschiedenen Müll wie Flaschen und Verpackungen auf die richtigen Tonnen verteilen und beim TUI-Reisebüro Minigolf spielen sowie ein Reise-Quiz beantworten. Bei der Mülltrennung „wurden manchmal Batterien in den falschen Müll geworfen; insgesamt waren die Kenntnisse der Gräfelfinger aber gut“, so Umweltamtsleiterin Lydia Brooks.

Beim Fahrradgeschäft Ohne Ende galt es, kleine Schächtelchen mit Korken umzuschießen. Die „Gewehre“ waren Fahrradpumpen. Bei der Ergo-Versicherung „wurde mehrmals eine Leiter aufgestellt“, damit der mehrere Meter hohe Jenga-Turm weitergebaut werden konnte, erzählt Mitarbeiter Herbert Dietl. Auch malen mit einer oben/unten und links/rechts vertauschenden Brille bei der Buchhandlung Wort.Schatz und akrobatische Kunststücke bei der Move it Dance Akademy warteten.

Unter anderem die „Black Belt Masters“, die Tanzgruppe Fun Unlimited sowie mehrere Bands gaben Vorführungen zum Besten. Die Stabhochspringer des TSV Gräfelfing und anderer Vereine absolvierten mitten im Straßenfest vier Wettkämpfe mit Sprunghöhen von zwei bis über fünf Metern. Die Teilnehmer waren Kinder, Jugendliche und Studenten. Die Freiwillige Feuerwehr zeigte ihre Fahrzeuge, Filme über die Feuerwehr und wie ein Auto nach einem Unfall aufgeschweißt wird. Kinder konnten sich an den zwölf Hüpfburgen austoben sowie Karussell und Eisenbahn fahren. Bei der Luftballonkünstlerin Sophia Mundel waren Luftballon-Hunde, Palmen und Spinnen am beliebtesten.

Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem die Faschingsgesellschaft Würmesia, das Café der „Traumwerker“ sowie die Bäckerei Sickinger und der Pschorr-hof.

Im Rahmen eines entsprechenden landkreisweiten Projekts wurden Zukunftsvisionen für Gräfelfing und die Umgebung gesucht, wobei von den Bürgern vor allem Vorschläge zu Verkehrsthemen wie Zebrastreifen und eine Fußgängerzone in der Bahnhofstraße kamen. Auch über den Flohmarkt liefen viele Besucher. Eine Reihe von Anbietern klagten aber über nur mäßige Geschäfte.

Insgesamt „äußerst zufrieden“ mit dem Fest zeigte sich der Organisator Jan Konarski. „Das Wetter hat sehr gut gepasst, es gab keine negativen Vorkommnisse, sondern alles ist super gelaufen“, bilanzierte Konarski. Mit hochgerechneten über 20 000 Besuchern kamen mehr Leute als in manchen Vorjahren. Auch die Zahl der Stände war noch etwas zahlreicher und vielfältiger als in anderen Jahren. „Was wohl daran liegt, dass das Fest dieses Jahr in der ersten Woche nach den Ferien und nicht in den Ferien war“, meint Konarski. Die Stände-Betreiber, die vor allem über ihre Arbeit informieren wollten und keine hohen Umsätze erzielten, mussten heuer zudem nicht die Standgebühr von 40 bis 60 Euro bezahlen.

Das Straßenfest ist stets am Samstag vor dem ersten Wiesn-Wochenende. Im kommenden Jahr findet das Fest am 12. September statt.

Peter Seybold