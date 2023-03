Forstamtsleiter widerspricht Greenpeace-Kritik

Von: Victoria Strachwitz

Bei Maria Eich finden Forstarbeiten für ein Naturschutzprojekt statt. Forstbetriebsleiter Wilhelm Seerieder (r.) und seine Kollegen Felix Schnurbein (l., mit Hund Linus) und Benedikt Kovacs stellten das Projekt kürzlich vor. Jetzt meldete sich Greenpeace zu Wort. © Dagmar Rutt

Greenpeace behauptet: Im Wald von Maria Eich gehe es mehr um Profit als um Naturschutz. Die Bayerischen Staatsforsten hinterfragen die fachliche Expertise der Organisation.

Planegg – Waldarbeiten rund um das Kloster Maria Eich in Planegg haben Anwohner irritiert. Sie alarmierten Greenpeace, und jetzt gibt es Ärger. In einer aktuellen Pressemitteilung mit dem Titel „Waldrodung bei Maria Eich“ fragt Greenpeace: „Wo bleibt der echte Schutz in diesem biologisch wertvollen Wald?“ Für die Waldbesitzer, die Bayerischen Staatsforsten, die Erzdiözese München und Freising sowie das Augustinerkloster Maria Eich, die sich bereits vor Jahren dem Schutz des Klosterwaldes verschrieben haben, ist das ein Affront. Wilhelm Seerieder, Leiter des Forstbetriebs München der Bayerischen Staatsforsten, moniert den Inhalt der Erklärung – „das ist fachlicher Unsinn“ – und die Vorgehensweise der Organisation. Von einer Rodung, wie Greenpeace es nennt, könne keine Rede sein, sagt Seerieder. „Eine Rodung ist eine Beseitigung des Waldes.“

Ursula Hahn von Greenpeace München empört sich: „Dass neben hauptsächlich alten Laubholzstämmen viele Fichten stehen geblieben sind, lässt nur den Schluss zu, dass die Bäume aus dem Wald geholt wurden, die den meisten Profit einbringen.“ Seerieder entlarvt auch diesen Vorwurf: „Wenn es uns um den Profit gegangen wäre, hätten wir die Fichten alle umgeschnitten.“ Als Mischelement habe man diese im Wald belassen. Außerdem: „40 Prozent der nutzbaren Holzmenge wurde auf der Fläche belassen, das würde man so nie tun, wenn es einem um den Profit ginge.“

Eine Anwohnerin habe sich bei ihm gemeldet, um zu bewirken, dass Trampelpfade nach dem Eingriff wieder freigeräumt werden. „Diesem Wunsch konnte ich nicht entsprechen“, sagt Seerieder. Die Baumkronen habe man dort belassen, statt sie zu Zellulose, Spanplatten oder Brennholz verarbeiten zu lassen, denn Totholz diene Tieren als Lebensraum.

Wilhelm Seerieder moniert: „Greenpeace hat mit keinem aus der Projektallianz gesprochen.“ Die Mitteilung erreichte ihn über die Presse. Einfach so ein „unqualifiziertes Pamphlet“ loszuschicken, sei fragwürdig. „Das ist ein Stil, den die anderen Naturschutzverbände mit uns so nicht pflegen.“ Greenpeace habe Gelegenheit gehabt, mit ihm ins Gespräch zu kommen, sagt Seerieder. Drei Mitglieder des Bund Naturschutz hätten an einer Führung teilgenommen, bei der er den Eingriff im Wald erläuterte – Greenpeace habe sich nicht dazu angemeldet. Und der Geschäftsführer der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz, Forstakademiker Rudolf Nützel, habe die Vorgehensweise bei dieser Gelegenheit gelobt.

Als sich 2015 herausstellte, dass die bis zu 300 Jahre alten „Methusalem-Eichen“ beim Kloster 240 Holzkäferarten, darunter 88 Arten auf der Roten Liste und vor allem acht Urwaldreliktarten wie den „Eremit“ beherbergen, waren die Waldbesitzer direkt in Aktion getreten. Gemeinsam mit dem Landkreis und der Gemeinde Planegg riefen sie ein Biodiversitätsprojekt ins Leben, um das Überleben der seltenen Arten zu sichern. 60 Hektar Wald wurden in vier Zonen aufgeteilt. Durch Rotation soll erreicht werden, dass die Käfer immer wieder ein passendes Biotop finden. In Zone 1 leben die Tiere aktuell. Einige übersiedelten bereits in Zone 2. In Zone 3, die den Käfern in rund 100 Jahren Lebensraum bieten soll, wurden nun Bäume gefällt, um anderen Bäumen Licht zu schenken. Sie ist die Zone, die für Ärger sorgt. Zone 4 ist Zukunftsmusik. Im Mai 2019 wurde das Projekt als offizielles Projekt der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet.

Greenpeace fordert, das Areal als Naturschutzgebiet auszuweisen und eine wirtschaftliche Nutzung des Waldes zu verbieten. „Ich hätte nichts dagegen, das zu einem Naturschutzgebiet zu ernennen. Das würde das Projekt stärken, aber nicht bedeuten, dass wir uns ganz anders verhalten“, so Seerieder. „Die Verfasser des Schreibens wollen irgendetwas anderes. Was, weiß ich nicht.“