Grüne bei Atom-Frage innerlich gespalten

Von: Victoria Strachwitz

Eine mögliche Laufzeit-Verlängerung für die letzten deutschen Atomkraftwerke macht den Würmtaler Grünen schwer zu schaffen. © dpa

Atomkraft lehnen die Grünen im Würmtal eindeutig ab. Doch angesichts der aktuellen Lage sind sie zu Zugeständnissen bereit.

Würmtal – Ende des Jahres sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen werden. Angesichts der Energiekrise gerät dieser Plan ins Schwanken. Und die Grünen im Würmtal kommen ins Grübeln.

„Es ist eine interessante Diskussion. Ich möchte nicht in Habecks Haut stecken“, sagt der Grünen-Gemeinderat Martin Feldner aus Gräfelfing. Er selbst hat in den 1980er Jahren in Wackersdorf gegen die Wiederaufbereitungsanlage gekämpft und sich von der Polizei verhaften lassen. Doch angesichts der aktuellen Lage wird der eingefleischte Gegner der Atomkraft nachdenklich. „Ich ringe um eine Meinung“, sagt er.

„Demut angesagt“

Die Grünen müssten aktuell viele Zugeständnisse machen, findet Hannah Betz, Grünen-Fraktionsvorsitzende im Planegger Gemeinderat. Gräfelfings Grüne haben dadurch bereits ein Mitglied verloren, so Feldner. Er selbst stehe aber hinter der Parteiführung. „Ich wüsste es nicht besser. Da ist Demut angesagt.“ Immerhin würden Entscheidungen getroffen: „Wir können diesen Winter nicht mit hitzigen Debatten heizen.“

Die Pentenriederin Andrea Schulte-Krauss, die für die Grünen im Kraillinger Gemeinderat sitzt, ist ebenso froh wie Feldner, dass sie die Entscheidung nicht treffen muss. Sie sagt: „Atomkraft ist nicht die Energiegewinnung, die wir fördern sollten.“ Gleichzeitig sieht sie aber die Notwendigkeit einer Verlängerung der Laufzeit. „Eine Ideologie, die Menschenleben kostet, muss man überdenken.“ Schulte-Krauss möchte nicht Schuld sein, wenn diesen Winter Menschen in ihren Wohnungen erfrieren, weil sie sich das Heizen nicht mehr leisten konnten. Ihr Standpunkt bezüglich Atomkraft sei also nicht mit ihrer sozialen Verantwortung in Einklang zu bringen. „Es ist eine Abwägungsfrage.“ Mit geballter Faust in der Tasche würde sie daher hinnehmen, wenn Atomkraftwerke – ohne zusätzlichen Atommüll zu produzieren, das ist ihr wichtig – länger laufen. „Ich werde nicht aus der Partei austreten“, sagt sie.

„Atomkraft ist absolut nicht nachhaltig“

Hannah Betz leuchtet die Verlängerung eigentlich nicht ein. „Ich sehe es nicht so, dass die Weiterführung im Winter die Notlage lösen könnte.“ Und neue Brennstäbe dürfe es gleich gar nicht geben. „Atomkraft ist absolut nicht nachhaltig. Von der Energie profitiert eine Generation und die nächsten tausend haben den Müll.“

Corinna Pflästerer, die als Grüne im Neurieder Gemeinderat sitzt, sagt: „Das ist ein ganz schweres Thema.“ Sie würde eine Verlängerung um ein halbes Jahr tolerieren. „Es muss eine Lösung zur kurzfristigen Überbrückung sein.“ Wie Schulte-Krauss findet sie, dass die Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden. In den zurückliegenden Jahren hätte man mehr für den Ausbau der erneuerbaren Energien tun müssen, sagt sie. Jetzt bekomme man die Rechnung. „Ich persönlich bin absolut gegen eine Laufzeitverlängerung. Aber ich sehe die Krise, die wir im Moment haben.“ Wie ihre Kollegen aus der Kommunalpolitik im Würmtal ist auch sie froh, nicht anstelle von Wirtschaftsminister Robert Habeck entscheiden zu müssen.