Grüne lassen SPD überall weit hinter sich

Der Boom der Grünen, die Erdrutsch-Verluste der SPD – die Europawahl hat dramatische Veränderungen in der Parteienlandschaft offenbart, die sich auch im Würmtal spiegeln, mit klaren Siegern und Verlierern.

Würmtal– Wer das Drama der SPD besichtigen will, richtet den Blick am besten auf die Ergebnisse in der (ehemaligen) SPD-Hochburg Planegg: Erreichten die Sozialdemokraten bei der Europawahl 2014 hier noch recht ordentliche 24,9 Prozent, stürzten sie gestern auf 11,8 Prozent ab, ein Verlust von 13,1 Prozent; in Neuried waren es minus 12,6 Prozent. Auch in den anderen Würmtalgemeinden gab die SPD etwa zehn bis elf Prozent ab, das bedeutete etwa eine Halbierung.

Der strahlende Sieger dieser Europawahl sind die Grünen – erst recht im Würmtal, wo sie weit über dem Bundesschnitt liegen. Sie erreichten zwar nicht die Traumwerte der Landtagswahl von 2018, doch fehlte nicht mehr viel. In allen Gemeinden fuhren die Grünen mehr als doppelt so viele Stimmen ein wie die SPD. In Gräfelfing schnellte das Ergebnis von 17 Prozent (Europawahl 2014) auf 26,7 Prozent hinauf, in Gauting sogar von 17,4 auf 27,7 Prozent – der Spitzenwert der Grünen im Würmtal an diesem Abend. Im restlichen Würmtal lagen sie zwischen 24,4 und 26,1 Prozent (Neuried), was ebenfalls Zuwächse um rund zehn Prozent bedeutete.

Mit großer Erleichterung dürften die Christsozialen den Wahlabend erlebt haben. Anders als die Schwesterpartei CDU, die einen historischen Absturz erlebte und die Union nach unten riss, konnte die CSU sogar Zugewinne verbuchen, so auch im Würmtal, wo es etwa drei Prozent mehr wurden als 2014. In allen Gemeinden wurde die CSU mit großem Abstand stärkste Kraft. In Gräfelfing steigerte sie ihr Ergebnis von 36,3 auf 39,2 Prozent, den höchsten Wert im Würmtal. In den anderen Gemeinden schaffte die CSU es mit leichten Zuwächsen auf rund 36 Prozent.

Die AfD musste in allen Würmtalgemeinden leichte Verluste von rund zwei Prozent hinnehmen. Sie landete bei Werten zwischen 5,1 (Gräfelfing und Krailling) und 6,8 Prozent (Planegg).

Extrem stieg die Wahlbeteiligung an. In Krailling, wo auch die Bürgermeister-Stichwahl stattfand, gaben 76,7 Prozent ihre Stimme fürs EU-Parlament ab. Aber auch in Gräfelfing (75,5), Planegg (72) oder Gauting (74,1) lag die Wahlbeteiligung rund 20 Prozent höher als 2014.