Gute Noten für die Würm

Dem Badespaß in der Würm steht nichts entgegen. Die Wasserqualität wurde heuer zwar spät geprüft, jedoch für gut befunden. Ganz auf die Untersuchung zu verzichten, hätte weitreichende Folgen gehabt.

Würmtal–- Die Qualität des Wassers in der Würm ist einwandfrei. Diesmal hat es gedauert, bis dem Hygienekontrolleur des Starnberger Gesundheitsamtes, Florian Kusterer, die Ergebnisse vorlagen. Das ist ein gutes Zeichen. Denn schnelle Antworten schickt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Oberschleißheim ihm nur, wenn die Werte nicht passen.

Was Enterokokken und Escherichia coli betrifft, ist also alles im grünen Bereich. Für die Untersuchung hat Kusterer Ende vergangener Woche an acht verschiedenen Stellen zwischen Starnberg und Planegg je 250 Milliliter Wasser in sterile Flaschen gefüllt. Im Labor in Oberschleißheim wurde das Würmwasser dann untersucht. Dass die Ergebnisse der Untersuchung in diesem Jahr besonders spät kommen, liegt am Coronavirus. Das Labor in Oberschleißheim ist auch mit der Auswertung von Corona-Tests befasst, Kusterer vermutet, dass andere Untersuchungen daher aktuell ein bisschen länger brauchen. Auch bei ihm im Starnberger Landratsamt „hatten wir viel zu tun“ – wegen Corona. So sei er heuer erstmals am 25. Juni zur Beprobung im Fünf-Seen-Land gekommen. Üblich ist einmal monatlich zwischen 15. Mai und 15. September.

Gefahr aus der EU-Wertung zu fallen

Schon die obligatorische Vorsaisonprobe im April hatte er nach hinten auf den 28. Mai verschieben müssen. Sie ausfallen zu lassen, sei nicht in Frage gekommen, erklärt Kusterer. Denn dann wären Starnberger und Weßlinger See, Ammer-, Wörth- und Pilsensee aus der EU-weiten Bewertung herausgefallen. Und das hätte für die Region möglicherweise unangenehme Folgen gehabt. EU-weit herrschten die gleichen Ansprüche an die Qualität von Badegewässern. Dadurch seien Plattensee, Wolfgangsee und Starnberger See vergleichbar. „Da kann ich mich dann auf Reisen fühlen wie zu Hause.“ Damit dem so ist, muss Kusterer sich an bestimmte Maßgaben halten. Eine davon: „Das ist eine Mehrjahresprobe.“ Wenn Proben fehlten, falle man aus der Bewertung. Sonst könne ja jeder mal darauf verzichten, Werte abzuliefern, wenn sie gerade nicht so gut seien, erklärt Kusterer.

Landkreis München untersucht Würmwasser nicht

Seine Gewässer wären also nicht gut dagestanden, wenn man das Wasser heuer nicht untersucht hätte. Die Würm als Fließgewässer falle zwar nicht in diese EU-Bewertung. Aber in der Regel werde diese gemeinsam mit den fünf Seen untersucht. „Auch dort gibt es immer wieder Badende, und wir machen das ein Stückweit als Service für den Bürger mit.“ Auch Planegg habe ein schönes Bad, meint Kusterer. Und dieses profitiert gewissermaßen von seiner Arbeit. Denn der Landkreis München untersucht die Qualität des Würmwassers schon länger nicht mehr. Wie es um die Qualität des Wassers steht, veröffentlicht Kusterer auf der Internetseite des Starnberger Landratsamtes. Auch die Temperatur des Wassers am Tag der Beprobung gibt er an. Am 25. Juni hatte die Würm 17,9 Grad Celsius. Warm ist das nicht, das ist erfrischend. Der Starnberger See ist wärmer, der Ammersee ist kälter.