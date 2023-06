Herzlicher Abschied

Von: Martin Schullerus

Ein Prosit zum Abschied im Biergarten Waldheim (v.l.): Frauke Schwaiblmair (Offene Behindertenarbeit), Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler, Burkard Rappl (Special Olympics Bayern) und Teamarzt Dr. Andrew Ame stoßen mit alkoholfreiem Bier an. © Michael Schönwälder

Planegg und Gräfelfing haben sich in den letzten Tagen als gute Gastgeber gezeigt. Die Delegation aus Papua-Neuguinea reiste am Donnerstagmorgen voller Dankbarkeit zu den Special Olympics World Games nach Berlin weiter.

Würmtal – Gemeinsamer Sport, bayerisches Kulturgut, Festabend, Reden, Begegnungen mit Jugendlichen, eine Stadtrundfahrt und am Mittwoch schließlich ein stimmungsvoller Abend im Biergarten: Die vier Athleten und vier Betreuer aus dem fernen Pazifik-Staat bekamen in der Kürze zweier Tage jede Menge bleibender Eindrücke aus München und dem Würmtal vermittelt – und all das überbracht mit ausgesprochener Herzlichkeit.

Dazu trug nicht zuletzt Frauke Schwaiblmair bei. Die ehemalige Gräfelfinger Gemeinderätin war Motor und Seele dieses Austauschs und brachte all ihre Erfahrung und Begeisterung mit und für den Behindertensport ein.

So galt ihr auch der Dank von Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler, der beim abschließenden gemeinsamen Biergartenabend – das Waldheim war eigens für diesen Zweck reserviert – zweisprachig die Gemeinsamkeit und das Miteinander betonte. Der Gedanke der Special Olympics sei in diesen Tagen wieder lebhaft vor Augen geführt worden. Er wünschte den Athleten bei den Wettkämpfen in Berlin viel Erfolg, „aber vor allem auch die große Freude, die diese Spiele verbreiten sollen“. Von dieser Freude war anschließend viel zu spüren: Nach gutem Essen gab es gute Gespräche, gemeinsamen Tanz und Musik.