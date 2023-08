Hilfe nach dem verheerenden Hagel

Von: Stefan Reich

Teilen

Die Drehleiter der Feuerwehr Neuried war in Benediktbeuern am Sonntag im Einsatz © Feuerwehr Neuried

Nach dem verheerenden Gewitter vom Samstag haben auch Feuerwehren aus dem Würmtal in Benediktbeuern geholfen, Dächer abzudichten – und überhaupt das ganze Ausmaß der enormen Schäden zu erfassen.

Würmtal/Benediktbeuern – „Wir sind am Abend mit dem Gefühl nach Hause gefahren, dass es eigentlich noch viel zu tun gäbe“, sagt Gruppenführer Benedikt Meindl. Zusammen mit zwei weiteren Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Neuried war er am Sonntagnachmittag mit einem Drehleiter-Fahrzeug von der Einsatzleitstelle des Landkreises München nach Benediktbeuern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen abgeordnet. Dort halfen die Neurieder und ihre Pullacher Kollegen den örtlichen Feuerwehren, die zahlreichen Einsätze nach dem verheerenden Hagel vom Samstagnachmittag abzuarbeiten.

Ein Gewitter mit teilweise tennisballgroßen Hagelkörnern hatte in der Gemeinde 80 Prozent der Dächer beschädigt, viele schwer. Rund 300 Alarme gingen bei der Feuerwehr ein. Mit ihrer Drehleiter halfen die Neurieder, das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses notdürftig abzudecken. Denn dem Hagel folgte Dauerregen. „Die Bewohner haben uns gesagt, dass schon Wasser durch die Decke kam“, berichtet Meindl. Wie bei vielen anderen Gebäuden im Ort war auch dort die Fotovoltaikanlage völlig zerstört. „Da war kein Glas mehr drauf, und alles Übrige total verbogen“, so Meindl. Am Sonntagabend waren die Neurieder dann noch an einer zweiten Einsatzstelle, an der sie halfen, eine bereits angebrachte Notabdeckung mit Leinen zu sichern. Gegen 22 Uhr waren die Neurieder Feuerwehrleute wieder zurück vom Einsatz.

Am Montag trafen weitere Kräfte aus dem Landkreis München in Benediktbeuern ein, unter anderem Gräfelfings Kommandant Markus Fuchs mit zwei Kollegen und der Gräfelfinger Drehleiter. Fuchs als Führungskraft war zusammen mit einem örtlichen Feuerwehr-Kollegen dazu eingeteilt, die noch nicht abgearbeiteten Einsatzstellen zu sichten: den Schaden beurteilen, in eine von drei Prioritätsstufen einordnen, um zu klären, wie dringend die Feuerwehr an der jeweiligen Stelle gebraucht wird, und welches Material dort benötigt wird. Mit diesen Informationen beordert dann die Integrierte Leitstelle Oberland die Kräfte an die nächsten Einsatzorte.

Gegen Mittag berichtete Fuchs am Telefon: „Der Regen hält hier fast ununterbrochen an und viele Häuser sind noch nicht abgedeckt, noch nicht einmal gesichtet und danach beurteilt, ob und mit welcher Priorität die Feuerwehr hier tätig werden muss.“ Seine beiden Gräfelfinger Kollegen waren mit der Drehleiter und weiteren Feuerwehrkräften aus Unterschleißheim und Aschheim zum provisorischen Abdichten von Dächern abgestellt. Dafür benötigtes Material hatten Hilfskräfte aus dem Landkreis München schon am Samstag an den Einsatzort gebracht, hieß es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes München vom Montagmittag. Aktuell seien 40 Einsatzkräfte, auch vom Technischen Hilfswerk, aus dem Landkreis München in Benediktbeuern, um dort zu unterstützen.

Fuchs war am späten Nachmittag immer noch als Sichter unterwegs. Bis in den Abend hinein werde sein Einsatz wohl noch dauern. Etwa 25 Objekte werde er bis dahin angeschaut haben. Inzwischen sei das Lagebild übersichtlicher. Aber auch am Mittwoch würden wohl noch Einsätze abzuarbeiten sein.