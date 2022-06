Hochzeit in Corona-Zeiten

Als freie Traurednerin steht Stephanie Riecker in engem Kontakt mit dem Brautpaar. Im Gegensatz zur standesamtlichen oder kirchlichen Trauung kann eine freie Trauung ganz nach dessen Wünschen und Vorstellungen gestaltet werden. In diesem Jahr ist Stephanie Riecker auf 14 Hochzeiten. Foto: fkn © fkn

In den Würmtaler Gemeinden wird wieder geheiratet. Viele Paare haben ihre große Feier in den letzten Jahren verschieben müssen und können sich heuer endlich das Ja-Wort geben. Die Hochzeiten finden aber vorwiegend in kleinem Kreis statt.

Würmtal – Seit Beginn der Pandemie sind Hochzeitsplaner weniger gefragt. „Wir haben vor Corona mehr Anfragen bekommen“, sagt Sarah Liebich, Hochzeitsplanerin vom Gräfelfinger Unternehmen „matrimondo“. Ihre Geschäftspartnerin Lisa Brützel und sie bekamen vor der Pandemie zwei bis vier Anfragen pro Woche, jetzt sind es nur noch zwei bis drei im Monat. Die beiden haben sich auf alles rund um die Hochzeit spezialisiert. Sie planen Hochzeitsanträge, Junggesellenabschiede, die Hochzeit, Hochzeitsreisen und das erneute Eheversprechen. „Ich glaube, viele Paare heiraten nur noch im kleinen Kreis mit 40 Gästen. Dafür braucht man keine Hochzeitsplaner“, meint Sarah Liebich.

Anfragen für spontane Hochzeiten

Vor der Pandemie sei es üblich gewesen, die Hochzeit ein Jahr im Voraus zu planen. Jetzt sei es schwierig, einzuschätzen, ob die Feier in einem Jahr genauso stattfinden kann, wie es aktuell möglich wäre. Deswegen bekommen die beiden vor allem Anfragen für spontane Hochzeiten. Neben diesen organisieren sie „sechs Hochzeiten, die eigentlich 2020 stattfinden sollten“, sagt Liebich.

Die Neurieder „honey-moon-production“ spürt diese Veränderung nicht, da sie sowohl für kleine als auch für große Hochzeiten gebucht wird. Das Unternehmen hält die besondern Momente der Hochzeit fest. Je nach Wunsch des Paares werden das Eintreffen der Gäste, die Zeremonie und auch die Feier danach gefilmt. Auch „honey-moon-production“ dreht dieses Jahr viele Hochzeitsvideos, die eigentlich schon 2020 in Planung standen. „Wir haben derzeit 20 Prozent mehr Anfragen als 2021“, sagt Thomas Spingath, Filmproduzent und Webdesigner von „honeymoon-production“. Es können noch mehr werden, denn „die Hochzeitssaison fängt jetzt an“, so Spingath.

„Verschieber“ aus 2020

„Die meisten Brautpaare sind unsicher, wie es weitergeht“, sagt Stephanie Riecker, freie Traurednerin von „The festival of Love“ aus Planegg. Doch sie bekam auch während der Pandemie weiterhin viele Anfragen. „Dieses Jahr bin ich auf 14 Hochzeiten, das sind nicht viel weniger als im letzten Jahr.“ Davon zwei „Verschieber“, wie Riecker Hochzeiten nennt, die eigentlich 2020 stattfinden sollten.

Seit 2017 arbeitet Stephanie Riecker als freie Traurednerin. „Es war der Beginn eines Herzensbusiness“, so Riecker. Eine freie Trauung ist nicht rechtskräftig, sie ist frei von Regeln und Vorgaben. Stephanie Riecker hält nicht nur eine Rede, sondern behält den Überblick und gibt dem Paar dadurch die Möglichkeit, das Fest zu genießen. „Ich bin sehr nah in Kontakt mit dem Brautpaar, den Gästen und der Band“, sagt Riecker. „Bei der ersten Hochzeit nach dem Lockdown hat es sich komisch angefühlt, wieder vor 100 Leuten zu reden. Aber nach ein oder zwei Hochzeiten hat sich alles wieder eingespielt.“ Die Feste während der Pandemie seien aufwendiger gewesen, vor allem durch das Testen. Der Stimmung habe das keinen Abbruch getan.

